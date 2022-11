Conheça a história de Richarlison em World at Their Feet

Richarlison fez a alegria de milhões de torcedores da Seleção ao fazer os dois gols da vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2 a 0, durante a estreia da equipe na Copa do Mundo FIFA Catar 2022. Em entrevista para a transmissão oficial do evento, comentou que no intervalo disse aos companheiros "que só precisava de uma bola." Aos 17 minutos do segundo tempo, veio a primeira. Gol, 1 a 0. Minutos depois, a segunda. Golaço, 2 a 0.

"Deus viu meu esforço, viu o tanto de vontade que eu estava de vir para a Copa do Mundo. É isso, agora é continuar! Fizemos o principal que era ganhar o primeiro jogo, que é muito importante. Agora é pensar no segundo jogo e descansar bem. Foi o primeiro, agora tem mais seis jogos importantes”, disse Richarlison após a vitória, para o site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Campeão Olímpico em Tóquio 2020 e artilheiro daquela competição, o craque é protagonista de um dos episódios da série World at Their Feet, do Olympics.com. Abaixo, um spoiler:

Capixaba de Nova Venécia, teve uma infância comum para os garotos do interior do Brasil, com muita liberdade e um campinho de futebol por perto. Desde pequeno acompanhou o pai, Antônio, nos campeonatos amadores da região.

"Minha trajetória foi um pouco difícil. Vi de tudo, foi uma questão de escolha. Meu pai e meu tio me ajudaram muito", declarou o craque em trecho do episódio.

Aceito no América Futebol Clube, de Belo Horizonte, não demorou para ir ao Fluminense, no Rio de Janeiro. Do "Tricolor Carioca", transferiu-se para o Watford, da Inglaterra, em que passou uma temporada, com cinco gols em 41 jogos. Seu desempenho chamou a atenção do Everton. Lá, fez história e é ídolo da torcida. "Foi muito gratificante vestir a camisa do Everton, os torcedores gostam de mim, fizeram música. Dei a vida por aquele clube", lembrou. Em julho, partiu para a capital inglesa, vestir a camisa do Tottenham.

Pela Seleção, foi um dos grandes nomes na conquista do Brasil da Copa América 2019. Convocado para os Jogos Olímpicos, vestiu a camisa 10 e sentiu a responsabilidade de levar o número outrora usado por Pelé e Zico. Honrou. Logo de cara, marcou três na estreia diante da Alemanha. Terminou o torneio Olímpico como artilheiro.

Quer saber mais? Acompanhe abaixo na íntegra o episódio com Richarlison.