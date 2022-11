Não há sonho mais doce do que marcar três gols na primeira hora da estreia em Jogos Olímpicos: basta perguntar ao atacante do Brasil e do Tottenham, Richarlison.

"Foi incrível, nem eu imaginava. Eu estava com a camisa 10 e, no túnel antes do jogo, o Dani Alves veio e me disse 'você pegou a 10, né? Agora vai ter que fazer gol!"

"Por isso, quando marquei três nos primeiros 30 minutos, fiquei bem aliviado!"

"Foi meu primeiro hat-trick como profissional e muito importante marcar esses três gols logo de cara para tirar o peso de estar vestindo a camisa 10 e do jogo de estreia."

Richarlison fala com o Olympics.com como parte de uma nova série original chamada 'World at their Feet' ('O mundo aos seus pés'), que leva você para a vida de 11 futebolistas de diversos países, da Alemanha, Polônia, Japão, República Islâmica do Irã, Brasil e muitos outros, às vésperas da Copa do Mundo FIFA Catar 2022.

Nesta entrevista exclusiva, o brasileiro - nascido no Espírito Santo - fala sobre jogar com o "brincalhão" Neymar, como é nos treinos, se a "Canarinho" é a favorita para a Copa do Mundo, sobre jogar em Paris 2024, e o seu maior de todos os tempos: Messi ou Pelé?