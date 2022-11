Richarlison, Kouyate, Ginter: os melhores futebolistas aparecem na série do Olympic Channel "World at their Feet" antes da Copa do Mundo FIFA Catar 2022 - assista agora

Uma nova série lançada pelo Olympic Channel promete desvendar a mentalidade de 11 dos principais jogadores de futebol antes da Copa do Mundo FIFA Catar 2022.

O maior torneio do futebol masculino acontece no meio da temporada para muitas das ligas masculinas mais populares do planeta, então como os astros estão se sentindo antes do evento? Como jogar nos Jogos Olímpicos impactou suas carreiras até agora e como eles se tornaram alguns dos maiores e mais bem-sucedidos talentos do esporte?

Cada episódio mostra os bastidores da vida de um jogador de futebol da Alemanha, Polônia, Japão, República Islâmica do Irã, Brasil e muito mais. Visitamos suas casas e locais de nascimento, ouvindo de amigos, familiares e treinadores sobre sua educação, motivações e os momentos que os colocaram em um caminho para a glória.

A série original do Olympic Channel 'World at their Feet', foi lançada na segunda-feira, 14 de novembro, o primeiro episódio conta com o medalhista de ouro olímpico do Brasil, Richarlison. Está disponível, assista gratuitamente agora no Olympics.com aqui.

Richarlison, o primeiro grande nome do futebol a participar da nova série

No primeiro episódio da série de 11 partes, o atacante Richarlison, do Brasil e do Tottenham, fala sobre o companheiro de equipe "brincalhão" Neymar, se os pentacampeões são os favoritos para vencer a Copa do Mundo, se vamos vê-lo defendendo o título olímpico em Paris 2024 e sua escolha para o maior jogador de todos os tempos.

Richarlison é acompanhado pelo goleiro espanhol Unai Simon, a estrela do Senegal Cheikhou Kouyate e Kaoru Mitoma do Japão, entre muitos outros na série do Olympic Channel.

11 jogadores com uma trajetória ascendente em suas carreiras participaram desta série que contará com entrevistas exclusivas, imagens dos bastidores e muita ação futebolística.

Muitos irão estrelar nas suas seleções nacionais na Copa do Mundo da FIFA Catar 2022, o maior torneio de futebol do mundo.

Aqui está uma lista completa dos jogadores da série 'World At Their Feet' do Olympic Channel:

Fique de olho em nossas mídias sociais @JogosOlimpicos para ter acesso a trailers e conteúdo adicional antes e durante a Copa do Mundo.