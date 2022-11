Jogadores da Seleção brasileira em Tóquio 2020 que estarão na Copa do Mundo FIFA Catar 2022

Há não muito mais que um ano o Brasil tornava-se bicampeão Olímpico do torneio masculino de futebol. Um espaço de tempo pequeno, o que sugere que muitos daqueles futebolistas da campanha dos últimos Jogos, estarão no Catar para o próximo desafio da seleção: o hexacampeonato da Copa do Mundo FIFA.

Um título mundial que os brasileiros, maiores vencedores, não conquistam há duas décadas. Um hiato que testemunhou a seleção masculina ser medalhista de ouro em pleno Maracanã na Rio 2016 e, quatro anos depois, repetir o feito em Tóquio 2020.

Conquistas que fazem os Jogos serem ainda mais importantes para o futebol do país. Não apenas por ser um título que era perseguido há anos e transformado em bicampeonato, como também por haver acontecido dentro deste intervalo de vinte anos, período em que muito se questionou sobre a força do Brasil neste esporte.

Não restam dúvidas de que os brasileiros são grandes favoritos no Catar. O título nos Jogos em Tóquio corrobora esta afirmação e alguns que puseram o ouro ao peito na capital japonesa agora vão ter a oportunidade de levantar a taça no Oriente Médio: Richarlison, Antony, Bruno Guimarães, Martinelli e Dani Alves.

O Olympics.com preparou abaixo um resumo de cada um desses cinco craques, campeões Olímpicos de futebol e que podem se tornar, dentro de alguns dias, do mundo.

Richarlison

Referência, capacidade de definição, personalidade dentro e fora de campo. Richarlison foi artilheiro dos Jogos Tóquio 2020 e vice artilheiro da seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2022. O atacante de 25 anos é nome incontestável na lista de Tite. Atua no futebol inglês e trocou recentemente o Everton pelo Tottenham. Em outubro, lesionou a panturrilha e assustou os torcedores. Mas, felizmente, não passou disso, um susto.

Nos últimos dois amistosos, contra Gana e Tunísia, em setembro, fez três gols. De olho no Catar, ele não vai medir esforços para contribuir em dar mais um título ao país.

"É uma felicidade total de estar vestindo essa camisa. Espero continuar assim, dando alegria para minha família, para os meus companheiros, continuar fazendo gols e honrando a camisa, sempre, que é o mais importante", disse Richarlison para o site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Antony

O ponta começou se destacando na equipe sub-23 do Brasil, tendo se destacado no pré-Olímpico e em Tóquio 2020, sob comando de André Jardine. Fez seis gols em 22 partidas. Chamou a atenção de Tite, que passou a convocá-lo.

Após a conquista da medalha de ouro em Tóquio, Antony fez a sua estreia pela seleção principal contra a Venezuela, em Caracas, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2022. Entrou no segundo tempo e fez o terceiro gol do Brasil na vitória por três a um sobre os donos da casa.

Nos dois últimos compromissos da seleção na campanha de classificação para a Copa do Mundo FIFA, Antony foi o titular contra Chile - pela primeira vez - e Bolívia. O ouro Olímpico, seu destaque no futebol europeu (recentemente trocou o Ajax dos Países Baixos pelo inglês Manchester United) e as boas apresentações com a Canarinho fazem dele um potencial candidato que irá em busca do hexacampeonato mundial:

"Estou vivendo o melhor momento da minha carreira. Poder realizar o sonho de vestir a Amarelinha é muito gratificante para mim e minha família", disse Antony para o site da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Bruno Guimarães

Grande revelação do futebol brasileiro, o voltante nascido no Rio de Janeiro defendia o francês Lyon quando foi convocado para o Pré-Olímpico de 2020, na Colômbia. Foi capitão do time e fundamental para a conquista da vaga em Tóquio.

Em terras japonesas, teve um papel fundamental na campanha do ouro. Depois disso o seu nome passou a ser entre os mais aguardados nas convocações para a seleção brasileira.

Bruno Guimarães atravessou o canal da Mancha em janeiro de 2022 e hoje defende o inglês Newcastle. Fez cinco gols em 21 partidas pelo time. Sua classe e talento fizeram a diferença na histórica campanha do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA 2022, sobretudo na desafiadora altitude da cidade de La Paz (Bolívia). Na ocasião, o primeiro gol da vitória por quatro a zero foi dele.

"Para mim é sempre marcante e gratificante estar aqui (seleção adulta), principalmente depois da conquista do ouro Olímpico. Foi marcante o que a gente fez...felicidade de estar vestindo a camisa do meu país, mais perto de conquistar o meu sonho", comentou Bruno Guimarães para o site da CBF.

Gabriel Martinelli

Com 21 anos de idade, o paulista Gabriel Martinelli saiu cedo do país para defender o Arsenal, de Londres, em 2019. Completou 100 jogos pelo clube inglês há poucos dias, no fim de outubro, além de ser artilheiro do time na atual temporada, com cinco gols.

Esses bons números não são de hoje. Sua eficiência e constância fizeram-no ser convocado para a seleção que foi bicampeã Olímpica em Tóquio. Decisivo, durante a campanha atuou na semifinal contra o México, convertendo um dos pênaltis na disputa das cobranças que levaram o Brasil à final diante da Espanha.

Meses mais tarde, foi relacionado por Tite nos dois últimos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA, contra Bolívia e Chile. Mais recentemente, esteve na vitória em amistoso contra o Japão, em junho. Dono de um talento inconfundível, possui espírito de equipe, rapidez e visão de jogo, elementos importantíssimos para o plantel em busca do hexa.

"Nunca escondi que é um sonho que tenho, de poder disputar uma Copa pelo meu país", comentou Martinelli para o site 'TNT Sports'.

Dani Alves

Com então 38 anos, sua experiência mostrou-se essencial na conquista do bicampeonato Olímpico, em agosto de 2021. Foi o capitão do time nos Jogos Tóquio 2020.

Desde então, algumas mudanças. O atleta mais premiado da história do futebol transferiu-se para o futebol do México, onde atua no tradicional Pumas, da capital mexicana. Não foi uma temporada tão bem sucedida em relação às anteriores, quando estava em clubes europeus. Além disso, Tite optou por experimentar outros atletas nos amistosos contra Gana e Tunísia, o que fez o nome de Dani Alves passar a ser uma incógnita.

Convocado, esta será a terceira Copa do Mundo FIFA do baiano de Juazeiro, presente na África do Sul em 2010 e no Brasil, em 2014. Apesar da idade (39 anos) e dos 124 jogos na história pela seleção, ainda sente a ansiedade e o frio na barriga ao vestir a "Canarinho":

"São momentos indescritíveis. É tão mágico o que você sente, a energia que entra no seu corpo. Com palavras é difícil descrever essas sensações. Tem coisas que você não sabe explicar. Você chegou numa Copa do Mundo, vai estrear, não sei o que falar", comentou Dani Alves para o site globoesporte.com.

A Seleção brasileira para a Copa do Mundo FIFA Catar 2022

Os 26 convocados para a Seleção brasileira para a Copa do Mundo FIFA Catar 2022 foram divulgados nesta segunda-feira (7 de novembro), pelo treinador, Tite.

Confira a lista:

Goleiros

Alisson - Liverpool FC (Inglaterra)

Ederson - Manchester City FC (Inglaterra)

Weverton - SE Palmeiras

Zagueiros

Bremer - Juventus FC (Itália)

Éder Militão - Real Madrid CF (Espanha)

Marquinhos - Paris SG (França)

Thiago Silva - Chelsea FC (Inglaterra)

Laterais-direitos

Daniel Alves - Pumas UNAM (México)

Danilo - Juventus FC (Itália)

Laterais-esquerdos

Alex Sandro - Juventus FC (Itália)

Alex Telles - Sevilla FC (Espanha)

Volantes

Bruno Guimarães - Newcastle United FC (Inglaterra)

Casemiro - Manchester United FC (Inglaterra)

Fabinho - Liverpool FC (Inglaterra)

Fred - Manchester United FC (Inglaterra)

Meias

Everton Ribeiro - CR Flamengo

Lucas Paquetá - West Ham United FC (Inglaterra)

Atacantes