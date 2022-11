Seleção brasileira entre as favoritas

No Catar o Brasil vai tentar a conquista de mais uma Copa do Mundo FIFA, a sexta. A última aconteceu há pouco mais de 20 anos, em Yokohama, no Japão, quando Cafu subiu no púlpito para levantar a taça.

O país esteve presente em todas as edições de Copas do Mundo FIFA, desde a primeira, em 1930, no Uruguai. As cinco conquistas aconteceram em 1958 (Suécia), em 1962 (Chile), em 1970 (México), em 1994 (Estados Unidos) e em 2002 (República da Coreia e Japão). Além disso, foram dois vice-campeonatos, em 1950 e em 1998.

Os brasileiros são apontados por muitos como os grandes favoritos para o torneio. Donos de um palmarés repleto no mundo do futebol, com um plantel recheado de atletas de alto nível e futebolistas espalhados no mundo todo, a equipe comandada pelo treinador Tite terminou em primeiro lugar na zona sul-americana das eliminatórias. É atualmente bicampeão Olímpico do torneio masculino de futebol. Nas últimas duas edições de Copa América, venceu em 2019 e foi vice em 2021. No amistoso mais recente, superou a Tunísia, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, por 5 a 1.

Na Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira ficou no grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões.

A sequência de partidas do Brasil na primeira fase é: