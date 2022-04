Brasil e Portugal em rota de colisão no sorteio da Copa do Mundo FIFA 2022

As seleções masculinas de futebol de Brasil e Portugal descobriram quais serão seus primeiros adversários na Copa do Mundo FIFA 2022, em sorteio realizado nesta sexta-feira, 1 de abril, em Doha, no Catar. O Mundial será disputado de 21 de novembro a 18 de dezembro no mesmo país.

Em busca de um inédito hexacampeonato mundial, a seleção brasileira foi sorteada para o Grupo G, junto a Sérvia, Suíça e Camarões. Os dois países europeus fizeram parte do grupo do Brasil em 2018. A estreia será contra os sérvios em 24 de novembro.

Desde que foi campeão pela última vez, em 2022 na Coreia do Sul e no Japão, o Brasil perdeu nas quartas de final em 2006, 2010 e 2018. A melhor campanha desde então foi em seu próprio solo, quando alcançou as semifinais em 2014. No entanto, ela terminou com a dura derrota por 7x1 para a Alemanha.

Mas o Brasil não precisa contar apenas com o passado para acreditar em suas chances. A seleção conquistou o bicampeonato Olímpico em Tóquio 2020 - com o time sub-23 - e é a atual líder do ranking da FIFA, após liderar as eliminatórias sul-americanas de forma invicta, com 14 vitórias e três empates.

Esta será a última competição do técnico Tite à frente da equipe. Segundo maior goleador da seleção brasileira, atrás apenas de Pelé, Neymar disputará a Copa do Mundo pela terceira vez em busca de sua primeira Copa.

Portugal reencontra Uruguai no Mundial

Já Portugal ficou no Grupo H, ao lado de Gana, Uruguai e República da Coreia. A estreia também será no dia 24, contra os africanos. O Uruguai foi o responsável pela eliminação dos portugueses em 2018.

A seleção portuguesa se classificou para a Copa pelos playoffs das eliminatórias europeias, derrotando a Turquia e a Macedônia do Norte, que havia eliminado a Itália na rodada anterior.

Cristiano Ronaldo deve igualar o recorde de cinco participações em Copas, feito que só o alemão Lothar Matthaus, o italiano Gianluigi Buffon e os mexicanos Rafael Márquez e Antonio Carbajal atingiram. Outras estrelas, como o argentino Lionel Messi e o espanhol Sergio Ramos, também devem disputar a Copa pela quinta vez no Catar.

Nos outros grupos, destaque para o Grupo E, que conta com a campeã mundial Espanha e a tetracampeã Alemanha, além do Japão e do vencedor do playoff entre Costa Rica e Nova Zelândia.

Como estão nos Grupos G e H, Brasil e Portugal podem se enfrentar nas oitavas de final. Basta um time ficar em primeiro em seu grupo e o outro em segundo.

Ainda há três vagas a serem definidas para a Copa do Mundo. O País de Gales espera na rodada final das eliminatórias europeias o vencedor entre Escócia e Ucrânia, partida que ainda não tem previsão de realização. A Costa Rica e a Nova Zelândia duelam em junho, e o Peru aguarda o vencedor entre Austrália e Emirados Árabes Unidos para disputar um lugar no Catar.

Algumas das principais ausências no Mundial serão a Itália, atual campeã europeia, o Egito de Mohamed Salah - derrotado pelo Senegal nos playoffs africanos - a Colômbia, o Chile e a Suécia de Zlatan Ibrahimovic.

Grupos da Copa do Mundo FIFA 2022

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Países Baixos

Grupo B: Inglaterra, Irã, EUA, Escócia ou Ucrânia ou País de Gales*

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia

Grupo D: França, Peru ou Austrália ou Emirados Árabes Unidos*, Dinamarca, Tunísia

Grupo E: Espanha, Costa Rica ou Nova Zelândia*, Alemanha, Japão

Grupo F: Bélgica, Marrocos, Croácia, Canadá

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, República da Coreia

*vagas ainda a serem definidas por playoffs

Confira o chaveamento completo no site da FIFA.

Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo

24 de novembro: Brasil x Sérvia

28 de novembro: Brasil x Suíça

2 de dezembro: Brasil x Camarões

Jogos de Portugal na fase de grupos da Copa do Mundo