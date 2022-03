Portugal x Macedônia do Norte: horário e onde assistir ao jogo que vale vaga na Copa do Mundo FIFA

A Macedônia do Norte chocou o mundo do futebol no último dia 24 ao derrotar a Itália, impedindo que a atual campeã europeia dispute a Copa do Mundo FIFA 2022, no Catar. Na rodada decisiva das eliminatórias europeias, Portugal tentará frear o embalo dos macedônios.

A partida que vale uma vaga na Copa será em 29 de março, terça-feira, às 19:45 de Lisboa (15:45 em Brasília), no Estádio do Dragão, no Porto.

O time comandado por Fernando Santos recebeu terá dois reforços disponíveis. O defensor Pepe, que ficou de fora da vitória contra a Turquia (3x1) por um resultado positivo de Covid-19, está de volta. É possível que ele fique como opção no banco de reservas. O lateral João Cancelo, que cumpriu suspensão contra a Turquia, deve ser titular.

Ao retornar aos treinos, Pepe foi recepcionado com a alegria de Cristiano Ronaldo, que gritou “The king is back” (O rei está de volta, em inglês).

Bernardo Silva: 'Aceitamos a pressão'

Franco favorito para o confronto, o time português sabe que a Macedônia do Norte está em uma posição confortável, sem nada a perder.

“Se a Macedônia chegou ao jogo decisivo, é porque o merece. Se venceram Alemanha e Itália, é sinal que é uma equipa forte e coesa. Isso diz-nos que temos uma tarefa difícil pela frente e temos de dar tudo”, afirmou Bernardo Silva.

O meio-campista também ressaltou que a responsabilidade da classificação seria a mesma em qualquer contexto: “Existe a pressão de estarmos no Catar e nós a aceitamos. A pressão seria igual fosse Itália ou Macedônia”.

Bernardo Silva não espera que os macedônios fiquem o tempo todo fechando a defesa.

“É uma equipa agressiva nos duelos, não vai dar muito espaço e, com bola, tenta sempre jogar. Não esperamos, de todo, um jogo fácil”, opinou.

Bernardo Silva durante Portugal x Turquia pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2022. Foto: 2022 Getty Images

Alioski: 'Somos sempre os outsiders'

Já os macedônios enxergam nesta partida uma chance única de garantir uma vaga na Copa do Mundo pela primeira vez como nação independente.

“Sonhamos em estar no Catar e faremos tudo para que esse grande sonho se torne realidade. Não importa quem encontramos nestas eliminatórias, sabemos que somos sempre os 'outsiders'. Mas queremos ganhar de Portugal seja de que forma for", afirmou o lateral Ezgjan Alioski.

Nem mesmo a presença de Cristiano Ronaldo intimida o macedônio.

“Não queremos atrapalhar a sua carreira com uma ausência do Mundial, mas queremos muito realizar o nosso sonho. Todos acreditamos que podemos fazer em Portugal o que fizemos na Itália", completou Alioski.

Ezgjan Alioski, da Macedônia do Norte, abraça o italiano Jorginho. Foto: CLAUDIO VILLA

Portugal x Macedônia do Norte

Data: 29 de março de 2022

Local: Estádio do Dragão, Porto, Portugal

Horário: 19:45 (horário de Lisboa), 15:45 (horário de Brasília)

Onde assistir em Portugal: RTP e Sport TV

Onde assistir no Brasil: TNT

A outra partida do dia será entre Polônia e Suécia, no mesmo horário. O País de Gales também está nas finais das eliminatórias, à espera do adversário que sairá entre Escócia e Ucrânia, jogo que ainda não tem data para ser disputado.