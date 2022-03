Eliminatórias europeias da Copa do Mundo FIFA 2022: programação e onde assistir aos jogos de Portugal e Itália

As três últimas vagas europeias para a Copa do Mundo FIFA 2022 de futebol no Qatar começarão a ser definidas nesta semana: nomes como Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic e Gareth Bale prometem muita emoção nas semifinais da repescagem.

Na quinta-feira (24 de março), Portugal enfrenta a Turquia, o País de Gales encara a Áustria, a Itália duela com a Macedônia do Norte e a Suécia joga contra a República Tcheca valendo vagas nas finais, que acontecem na terça-feira (29 de março). A partida entre Ucrânia e Escócia foi adiada para junho.

Confira tudo que você precisa saber sobre a fase final das eliminatórias europeias.

Portugal x Turquia

Portugal receberá a Turquia em Porto, no Dragão, no dia 24 de março, às 19:45 em Lisboa e 16:45 em Brasília.

Todos os olhos estarão em Cristiano Ronaldo, com a estrela do Manchester United tendo quebrado o recorde de gols internacionais durante a campanha de classificação, com 115 gols.

A Turquia, no entanto, está ganhando confiança e está feliz com o status de 'surpresa'. Desde que o renomado treinador alemão Stefan Kuntz começou a comandar o time em setembro, eles estão invictos. O atacante de 36 anos Burak Yilmaz terá a responsabilidade de marcar gols.

O vencedor desta partida espera quem avançar entre Itália e Macedônia do Norte, o que significa que a Copa do Mundo não terá Portugal ou Itália.

Itália x Macedônia do Norte

Campeões europeus, os italianos são fortes favoritos contra a Macedônia do Norte em Palermo.

Com Mario Balotelli ignorado pelo treinador Roberto Mancini, a Azzurri contará com o ítalo-brasileiro João Pedro para criar alguma mágica no ataque. Na defesa, a dupla veterana de Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini deve dar alguma estabilidade.

Depois de se classificar para seu primeiro torneio internacional grande após sua independência, na Euro 2020, a Macedônia do Norte agora espera competir na Copa do Mundo pela primeira vez. Aleksandar Trajkovski é o destaque na frente.

O vencedor encara Portugal ou Turquia na decisão. Lembrando que a Itália não se classificou para a Copa do Mundo de 2018 e fará de tudo para evitar uma nova decepção.

País de Gales x Áustria

O País de Gales tentará aumentar sua invencibilidade de 16 jogos em casa ao receber a Áustria em Cardiff.

Para fazer isso, eles contam com o talismã Gareth Bale. Com três gols e três assistências até agora nos playoffs, o astro do Real Madrid é simplesmente crucial para o sucesso dos galeses, apesar de seus problemas físicos.

A defesa galesa também precisará estar em ótima forma, já que a Áustria fez quatro gols nos seus dois últimos jogos, vencendo Israel por 4 a 2 e a Moldávia por 4 a 1. Marko Arnautovic é o homem a ser marcado.

Espere uma atmosfera especial em Cardiff, onde os galeses desfrutarão do primeiro jogo de playoffs de Copa do Mundo do país desde 1958.

Suécia x República Tcheca

Apesar da Suécia estar jogando em casa em Solna, os tchecos que chegam como favoritos.

A equipe comandada por Jaroslav Silhavy não disputa a Copa do Mundo desde 2006, mas tentará acabar com esse jejum, apesar de não ter o goleador Patrik Schick, que está lesionado. Antonin Barak será seu substituto.

No entanto, a Suécia, que fez quartas em 2018, está longe de ser uma 'zebra'. Eles ganharam seus últimos nove jogos em Solna, e o veterano Zlatan Ibrahimovic está com sede de vitória.

O vencedor enfrenta a Polônia na final, que recebeu um 'bye' na semifinal contra a Federação Russa de Futebol.

Onde assistir às eliminatórias europeias da Copa do Mundo FIFA

As semifinais dos playoffs europeus serão disputadas em 24 de março (quinta-feira) às 19:45 do horário de Lisboa e 16:45 do horário de Brasília.

Em Portugal, a transmissão será da RTP e do Sport TV. É possível acompanhar no Brasil nos canais TNT e Space.

Confira aqui a lista com as emissoras em todos os países.