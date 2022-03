Cristiano Ronaldo classificado para quinta Copa do Mundo FIFA: ‘Estamos no nosso devido lugar’

Quando Cristiano Ronaldo entrar em campo na estreia da Copa do Mundo FIFA 2022, no Catar, ele estará fazendo história mais uma vez.

A seleção portuguesa se classificou para o Mundial nesta terça-feira, 29 de março, ao derrotar a Macedônia do Norte por 2x0, no Estádio do Dragão, no Porto, com dois gols de Bruno Fernandes.

Portugal disputará a Copa do Mundo pela sexta vez consecutiva. A última vez que o país ficou fora do Mundial foi na França em 1998.

No Catar, Ronaldo igualará as cinco aparições em Copas do alemão Lothar Matthäus, do italiano Gianluigi Buffon e dos mexicanos Rafael Márquez e Antonio Carbajal. Outros jogadores também devem chegar a este número no Catar, como o argentino Lionel Messi e o espanhol Sergio Ramos.

O português de 37 anos também terá a chance de ser o primeiro jogador da história a marcar gols em cinco Copas seguidas.

“Objetivo atingido, estamos no Mundial do Catar, estamos no nosso devido lugar! Obrigado a todos os portugueses pelo incansável apoio! Força, Portugal!”, escreveu Ronaldo em seu perfil no Instagram.

Bruno Fernandes: 'É uma partida que marca'

O nome do dia, entretanto, foi Bruno Fernandes. Autor dos dois gols da partida, aos 32 e 65 minutos, o meio-campista afirmou que a partida contra a Macedônia do Norte foi uma das mais marcantes da equipe.

“Esta vitória fica num lugar especial. O objetivo foi conseguido, era o mais importante para nós. Portugal já fez partidas melhores, mas está é uma das que marca, porque nos garante o acesso ao Mundial”, disse Fernandes à RTP.

Fernandes ressaltou que o espírito de equipe foi crucial para frear a embalada Macedônia. “Para mim, o mais importante é ajudar a equipe, se puder, com gols, com todo o gosto. Claro que gostamos de marcar em todos os jogos, seja mais ou menos importantes. Mas sigo as ideias do mister e provavelmente é por isso que tenho tido esta continuação. Por fazer o que o mister me pede”, acrescentou o meia à RTP.

Bruno Fernandes comemora após marcar o primeiro gol na partida contra a Macedônia do Norte, no Porto. Foto: OCTAVIO PASSOS

Fernando Santos: 'Vou atrás de um sonho'

O treinador Fernando Santos parabenizou os jogadores por terem mantido a calma diante de um adversário desafiador. “A equipe pensava que eles iam ficar na defesa desde o início, eu tinha avisado que não, mas a equipe começou a encontrar linhas de passe e a tirar partido do contra-ataque, e foi assim que chegamos ao primeiro gol”, comentou.

Agora que a classificação está garantida, poderá Portugal sonhar com mais? “Desde que comecei, foram seis apuramentos e felizmente consegui alcançar todos. Agora vou atrás de um sonho. Qualidade há muita. Se houver espírito de equipe como hoje, estaremos mais perto”, disse Santos.

Reforço de Portugal na partida, o defensor Pepe iniciou a jogada do primeiro gol, mostrando que ainda pode contribuir muito para a seleção.

“Tenho 39 anos, mas tenho a mesma ambição de um jovem de 15, 18 ou 20 anos. Ainda falta muito tempo até o Mundial. Agora vou focar nos jogos que tenho pelo meu clube. Na minha idade, tenho que pensar jogo a jogo. Se estiver bem e com a capacidade física intacta, óbvio que vou querer ajudar Portugal”, declarou Pepe.

Os grupos da Copa do Mundo FIFA serão sorteados nesta sexta-feira, 1 de abril, e Portugal será um dos cabeças de chave.