Brasil e Portugal estrearam a Copa do Mundo FIFA Catar 2022 com vitórias. Os brasileiros, na busca pelo sexto título do torneio, venceram a Sérvia por 2 a 0 pelo grupo G, com dois gols de Richarlison. Na segunda-feira (28 de novembro) voltaram para o segundo jogo e mais um triunfo, em cima da Suíça, por 1 a 0 com gol de Casemiro. O resultado garantiu a Seleção na próxima fase do torneio.

Pelo grupo H, os portugueses começaram passando por Gana por 3 a 2, em uma intensa partida, em que os cinco gols saíram no segundo tempo. Um dia histórico para o craque luso Cristiano Ronaldo, que abriu o placar em penalidade máxima, sendo o primeiro atleta a fazer gols em cinco edições diferentes de Copas do Mundo masculinas. Além disso, anotou o 50º gol do país em Mundiais.

Portugal entrou em campo novamente também na segunda-feira, dia 28, e venceu mais uma vez. Dois gols de Bruno Fernandes no 2 a 0 sobre o Uruguai, ambos no segundo tempo.

Na terceira e última rodada desta primeira fase, as duas equipes buscam ficar em primeiro em seus respectivos grupos. Afinal, o confronto das oitavas de final é justamente o cruzamento entre líderes e vice-líderes desses grupos G e H. Ou seja, existe a possibilidade de haver uma partida entre Brasil e Portugal na próxima fase.

Na sexta-feira (2 de dezembro), brasileiros fecham a fase de grupos contra Camarões, enquanto os portugueses encaram a República da Coreia.

Mas afinal, o que Brasil e Portugal precisam fazer para ficarem em primeiro lugar nos seus grupos?

Brasil

Vitória ou simples empate deixa o Brasil líder do grupo G. Caso isso aconteça, enfrentará o segundo colocado do grupo H;

Caso a Seleção seja derrotada por Camarões, empate no jogo entre Sérvia e Suíça, vitória sérvia ou triunfo suíço a depender da diferença de gols, ainda deixa os pentacampeões do mundo em primeiro no grupo G. Caso isso aconteça, enfrentará o segundo colocado do H.

Portugal