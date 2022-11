Os clubes de Daniel Alves: Barcelona, PSG, São Paulo e mais

O craque nasceu às margens do rio São Francisco, em Juazeiro, divisa com a pernambucana Petrolina. Começou no local Juazeiro Social Clube, o "Tricolor das Carrancas" e, ainda muito novo, partiu para Salvador, contratado pelo tradicional Esporte Clube Bahia.

De lá, o mundo.

Tem uma história bastante vitoriosa nos clubes da Espanha. Pelo Sevilha e depois, Barcelona, foram 13 temporadas consecutivas e dezenas de conquistas. Foram três Ligas dos Campeões pelo clube catalão e duas Taças UEFA (atual Liga Europa) pelo da Andaluzia.

Teve boas passagens pelo italiano Juventus e pelo Paris Saint-Germain, da França, antes de rumar para o Brasil em 2019 e assinar com o São Paulo Futebol Clube, seu time do coração. Logo na estreia, fez o gol da vitória em cima do Ceará, pelo campeonato brasileiro. Ao todo fez 10 em 95 partidas, além de haver ajudado o "Tricolor Paulista" na conquista do título estadual de 2021.

"Aqui (no Brasil) a gente respira mais futebol, lá (na Europa) é um pouco mais frio. Estava com saudades desse calor humano, dessa energia da galera", disse Daniel Alves para o 'globoesporte.com' em 2019.

Os títulos e números de Daniel Alves na Seleção

Foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez em 2006 e, no ano seguinte, esteve no plantel do treinador Dunga que faturou o título da Copa América, na Venezuela. Fez inclusive um dos gols na vitória sobre a Argentina por 3 a 0 na final.

Convocado para a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, ganhou a titularidade a partir do último jogo da fase de grupos, contra Portugal. Quatro anos depois, começou no onze inicial, mas foi para o banco ao longo da competição. Ficou de fora do Mundial de 2018 por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior, que o deixou de fora dos gramados por seis meses.

Voltou para ser um dos grandes nomes da conquista da Copa América, em 2019, no Brasil. De quebra, foi eleito o melhor futebolista da competição.

Em 2021, aos 38 anos, foi chamado por André Jardine para representar o país no torneio Olímpico de futebol em Tóquio 2020, como capitão. Em uma campanha impecável, a Seleção obteve o bicampeonato em Jogos, após vitória sobre os espanhóis na decisão.

"Poder ser um atleta Olímpico, representar a Bahia e o Nordeste, as pessoas que eu amo...é muito incrível e quero compartilhar isso com eles. Sempre é difícil deixar um extra e estar em uma crescente. É a realização de um sonho subir no alto do pódio dos Jogos", disse Daniel Alves para o canal 'Sportv' após a vitória na final Olímpica sobre a Espanha. "Um momento indescritível e que temos que desfrutar o direito de colocar uma medalha de ouro Olímpica no peito. Por mais história e vivência, eu ainda não tinha esse título. Gostaria de dedicar essa medalha a todos os atletas que, com maestria, representam o nosso país", completou.

Confira alguns números de Daniel Alves pelo Brasil: