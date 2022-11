Neymar e sua sina com lesões em momentos decisivos

As lesões de Neymar: de joelhada nas costas à do quinto metatarso

Em sua primeira Copa do Mundo, em 2014, no Brasil, o atacante ficou de fora da competição depois de sofrer uma joelhada nas costas do zagueiro colombiano Zuñiga, durante a vitória brasileira por 2 a 1 pelas oitavas de final daquele Mundial. Foi constatada uma lesão na terceira vértebra da coluna que, por pouco, não deixou Neymar paraplégico.

Pouco antes da Copa do Mundo FIFA de 2018, em fevereiro do mesmo ano, teve uma fissura no quinto metatarso do pé direito em jogo do Paris Saint Germain (PSG) contra o Olympique de Marselha, pelo campeonato francês daquele ano. Sequer apoiava o pé direito no chão por conta da dor. O craque foi submetido a cirurgia e colocou pino na região da lesão. Preocupou a comissão técnica, que temeu pela ausência dele do Mundial. Ficou longe dos gramados por mais de dois meses e só retornou em amistoso contra a Croácia, semanas antes da estreia na Copa.

No início de 2019, teve uma lesão similar quando chocou-se com o adversário, na vitória do Paris sobre o Strasbourg, pela Copa da França. Uma outra cirurgia o fez ficar de fora de 18 jogos pelo clube da capital francesa.

Desde então tem sofrido com recorrentes contusões, sendo mais frequentes no quadril, no tornozelo e na virilha, sem falar nas pubalgias, que o afastaram dos gramados por quase dois meses desde 2019.

Em dezembro de 2020, a primeira lesão nos ligamentos do tornozelo, que tirou o craque de campo por cinco partidas pelo PSG. Em novembro de 2021, a segunda, mas mais grave. Atingido pelo volante Maçon, do Saint-Etienne, torceu o tornozelo. Tirado do jogo de maca, foi embora do estádio de muletas e bota ortopédica. Voltou a atuar apenas 77 dias depois.

Neymar fora da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2022

A lesão ligamentar e o edema ósseo sofridos pelo atacante brasileiro na estreia contra a Sérvia, deixam-no de fora da primeira fase da Copa do Mundo no Catar, especificamente nos jogos contra a Suíça e Camarões.

Realizados os primeiros exames imediatamente após a primeira partida, no mesmo dia início às sessões de fisioterapia. Submetido a ressonância magnética, ele continua em tratamento e submetido a avaliação diária, para poder retornar à competição caso a Seleção confirme a classificação para as oitavas de final.