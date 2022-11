Copa do Mundo FIFA 2022: veja datas e horários dos jogos do Brasil

Está chegando a hora. A partir de 20 de novembro (domingo), a bola vai rolar no Catar para mais uma Copa do Mundo Masculina da FIFA, em sua vigésima segunda edição. O Brasil esteve presente em todas, desde o Uruguai em 1930, foi finalista por sete vezes e venceu cinco (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002). Bicampeões do torneio masculino Olímpico (Rio 2016 e Tóquio 2020), os brasileiros partem agora em busca do sexto título mundial.

A Seleção está no grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. Os europeus, coincidentemente, foram também os adversários do Brasil na primeira fase da última Copa do Mundo, em 2018, enquanto os camaroneses foram em 2014.

Confira os dias e horários das partidas da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo.

Relembre | As camisas da seleção brasileira em Copas do Mundo

Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo

Confira as partidas da seleção brasileira na fase de grupos:

24 de novembro (quinta-feira) - Brasil x Sérvia - 16:00 (horário de Brasília) - Estádio Lusail;

28 de novembro (segunda-feira) - Brasil x Suíça - 13:00 (horário de Brasília) - Estádio 974;

2 de dezembro (sexta-feira) - Brasil x Camarões - 16:00 (horário de Brasília) - Estádio Lusail.

A partir das oitavas de final, o calendário da Copa do Mundo é o seguinte: