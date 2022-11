Gols Olímpicos em Jogos Olímpicos

O mundo teve que esperar mais meio século antes que o gol Olímpico brilhasse no palco que lhe emprestara o nome.

A primeira vez em que um gol Olímpico foi marcado em Jogos, aconteceu em Londres 2012, através da estadunidense Megan Rapinoe.

Uma das maiores estrelas do futebol, Rapinoe venceu duas Copas do Mundo (2015 e 2019) e foi ao topo do pódio em Londres 2012 e em Tóquio 2020.

Mas seu recorde de gols Olímpicos é, talvez, inalcançável. Dos dois deles marcados na história dos Jogos, Rapinoe foi responsável por ambos.

O primeiro foi marcado em 2012, quando os Estados Unidos enfrentaram o Canadá em Old Trafford (estádio do Manchester United). O jogo terminou 5 a 4 para as estadunidenses.

O segundo foi marcado em Tóquio 2020, quando Rapinoe, no jogo que valeu a medalha de bronze, quando os Estados Unidos venceram a Austrália por 4 a 3.