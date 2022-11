Acabou a espera. Portugal estreia na Copa do Mundo FIFA Catar 2022 nesta quinta-feira, dia 24 de novembro, às 16:00 (horário de Lisboa) contra Gana, no estádio 974. Será a oitava participação dos portugueses em Copas. Os melhores resultados foram o terceiro lugar na Inglaterra, em 1966 e, quatro décadas depois, em 2006, o quarto lugar na Alemanha.

Campeã da Euro 2016 e da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, a "Equipa das Quinas" chega para o torneio como uma das favoritas. Portugal é um dos países que, neste século, assumiu a condição de um dos protagonistas do futebol internacional. Não somente por conta da sua principal referência, Cristiano Ronaldo, mas pela sua criativa escola de treinadores - que formou Abel Ferreira, Nuno Espírito Santo e Rúben Amorim, por exemplo - e também pelas suas categorias formativas, bastante lembradas pela metodologia de treinamento e os numerosos talentos.

Na estreia, do outro lado estará Gana, em sua quarta Copa. No palmarés, um tetracampeonato do Campeonato Africano de Nações, a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Barcelona 1992 e quatro vice-campeonatos nos Mundiais de base, dois no sub-20 e no sub-17. Entre os clubes, o Hearts of Oak é detentor de várias taças internacionais e grande formador de talentos.

A melhor campanha dos ganeses em Copas foi em 2010, na África do Sul, quando chegaram às quartas de final. Na última participação, em 2014, no Brasil, foram eliminados na primeira fase.

Confrontos em Copas do Mundo

Portugal e Gana já se enfrentaram em Copas, em 26 de junho de 2014, em Brasília, pelo último jogo de ambas as equipes pelo grupo G. Acabou sendo também a despedida dos dois times daquele Mundial.

Na ocasião, vitória portuguesa por 2 a 1. Os europeus abriram o placar com o gol contra de Boye, aos 31 minutos. No segundo tempo, Asamoah Gyan empatou, de cabeça, aos 21. Aos 35, Cristiano Ronaldo aproveitou o rebote do goleiro e deu números finais ao jogo.