Em jogo dramático, Portugal se classifica para a Copa do Mundo masculina de rugby

A seleção portuguesa masculina de rugby, na variante de 15 jogadores, classificou-se nesta sexta-feira para a Copa do Mundo 2023, que será realizada na França, nos meses de setembro e outubro. Foi a última das 20 equipes a garantir a vaga, que aconteceu com um empate 16 a 16 contra os Estados Unidos, em Dubai.

Os portugueses voltarão à França, onde, em 2007, participaram pela primeira vez de um Mundial. Naquela ocasião, em março de 2007, a classificação foi definida através de uma cobrança de penalidade, de Duarte Cardoso Pinto. Assim também foi desta vez, com o belo chute de Samuel Marques, empate e apuramento obtidos nos acréscimos.

Confira um resumo de como foi a partida que colocou Portugal em sua segunda Copa do Mundo.

Portugal x EUA no rugby: como foi o jogo

No quadrangular final em Dubai (Emirados Árabes Unidos) para a disputa da última vaga, Portugal vinha de duas grandes vitórias, contra Hong Kong, China (42 a 14) e Quênia (85 a 0), assim como os Estados Unidos (68 a 14 sobre os africanos e 49 a 7 em cima dos asiáticos).

A decisão por um lugar na Copa do Mundo ficou para o jogo derradeiro do torneio, entre portugueses e estadunidenses. Foi de tirar o fôlego, "de nervos". MacGinty abriu o placar para os Estados Unidos, mas não tardou para Raffaelle Storti fazer o try luso, após belíssima jogada de Nuno Sousa Guedes. Uma primeira parte de bastante equilíbrio, com dois cartões amarelos (um para cada lado), alguns penais convertidos e outros desperdiçados pelas duas equipes.

Ao intervalo, vantagem de 10 a 9 para os europeus.

Portugal na Copa do Mundo de rugby: 'Não há palavras'

Portugal voltou para o segundo tempo com mais posse de bola e a jogar mais no campo ofensivo, o que forçou o erro dos norte-americanos, que acabaram cometendo penais. Os portugueses só aproveitaram um.

Pouco a pouco os Estados Unidos passaram a gostar do jogo e a se valerem dos forwards. Valeram-se também da vantagem numérica após amarelo para o pilar Francisco Fernandes. Dito e feito. Fase após fase os estadunidenses marcaram o try com o hooker Pifeleti, que os colocaram à frente por 16 a 13.

Atrás no marcador, Portugal foi para o tudo ou nada. No último lance usou a velocidade, em bom conjunto com os forwards, que forçaram um penal dos Estados Unidos, já nos acréscimos. Samuel Marques, em cobrança impecável, colocou a bola entre os postes para três pontos mais.

Fim de jogo e empate 16 a 16. Como os portugueses tinham melhor campanha, o placar igualado os favoreceu. Passaporte carimbado para mais uma Copa do Mundo de Rugby.

"É difícil explicar. Um dos melhores sentimentos do mundo, quando você sabe que nada supera o trabalho. Não há palavras para descrever. Simplesmente inacreditável", comentou o capitão de Portugal, Tomás Appleton, para a transmissão da World Rugby.

Classificados, os portugueses na Copa estarão no grupo C, junto com País de Gales, Austrália, Fiji e Geórgia.