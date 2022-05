Fernando Pimenta brilha na Copa do Mundo de canoagem velocidade com quatro ouros

O canoísta português Fernando Pimenta continua em grande fase na temporada. Após levar dois ouros e uma prata no caiaque na primeira etapa da Copa do Mundo de canoagem velocidade, na cidade tcheca de Racice, ele venceu nada menos que quatro ouros em Poznan, Polônia, entre 26 e 29 de maio.

No total, Portugal fechou a etapa de Poznan com sete medalhas: cinco de ouro, uma de prata e uma de bronze. Em Racice, o país havia subido ao pódio cinco vezes.

Dono de duas medalhas Olímpicas, Pimenta ganhou seu primeiro ouro no K1 1000 metros, liderando sem dificuldades e fechando a prova em 3min27s91, com 1s46 de diferença para o segundo colocado, o australiano Thomas Green.

A dominância se repetiu no K1 500, que Pimenta venceu em 1min39s18, 28 centésimos de segundo à frente do australiano Jackson Collins.

O terceiro ouro foi conquistado junto a Teresa Portela, no K2 500 metros. Os portugueses terminaram o percurso em 1min35s03, superando os suecos Martin Nathel e Melina Andersson.

O canoísta encerrou sua jornada na prova mais longa, o K1 5000, vencendo em 21min29s54, com 7s21 de vantagem em relação ao esloveno Jost Zakrajsek

A outra medalha de ouro portuguesa veio com João Ribeiro e Messias Baptista no K2 500, com tempo de 1min29s72. Francisca Laia foi prata no K1 200 e Kevin Santos levou o bronze na mesma prova no masculino.

Campeão Olímpico na canoa em Tóquio 2020, Isaquias Queiroz não competiu em Poznan. Na primeira etapa, ele foi prata no C1 500.