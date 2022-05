Portugal leva cinco medalhas na estreia da Copa do Mundo de canoagem; Isaquias é prata

O time português de canoagem de velocidade teve seu melhor desempenho da história na Copa do Mundo, cuja primeira etapa de 2022 foi disputada em Racice, na República Tcheca, entre 20 e 22 de maio.

Foram cinco medalhas portuguesas, com destaque para Fernando Pimenta. O dono de duas medalhas Olímpicas saiu de Racice com três pódios: ouro no K1 1000 metros (3min24s44), outro ouro ao lado de João Duarte no K2 1000 metros (3min16s09) e uma prata no K1 5000 metros (+0s87).

Pimenta foi bronze em Tóquio 2020 no K1 1000, nove anos após levar a prata no K2 1000. Aos 32 anos, o canoísta é um dos cinco portugueses a ter mais de uma medalha Olímpica.

As outras duas medalhas foram de bronze, com João Ribeiro e Messias Baptista no K2 500 metros (+0s54) e com Teresa Portela no K1 500 feminino (+2s45).

Dono de quatro medalhas Olímpicas, o brasileiro Isaquias Queiroz deixou Racice com uma prata no C1 500 (+0s31). Já nos 1000 metros, ele terminou na sexta colocação (+3s98). As duas corridas foram vencidas pelo tcheco Martin Fuksa.

Depois de conquistar três pódios na Rio 2016, Isaquias aumentou seu legado no esporte brasileiro ao se tornar campeão Olímpico no C1 1000 em Tóquio.

A próxima etapa da Copa do Mundo será em Poznan, na Polônia, entre 26 e 29 de maio.