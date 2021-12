Rebeca Andrade e Isaquias Queiroz eleitos atletas no ano no Brasil

Depois neste ano de 2021 ser ouro nos Jogos e também em mundiais, a estrela da ginástica artística Rebeca Andrade somou mais uma conquista: o prêmio de atleta do ano. Entre os homens, o troféu foi para Isaquias Queiroz, que faturou o lugar mais alto do pódio nos Jogos Tóquio 2020 em 2021, nos 1000m da canoagem velocidade.

Eles receberam o título na noite de terça-feira (7 de dezembro), no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju (Sergipe), durante o "Prêmio Brasil Olímpico", evento realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Rebeca Andrade fez história em 2021, tornando-se a primeira brasileira a conquistar uma medalha na ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ao ser prata no individual geral. Dias mais tarde ela foi além e conquistou o ouro no salto.

Dois meses depois, no Mundial de Kitakyushu, também no Japão, Rebeca somou medalhas de ouro e prata no salto e nas barras assimétricas, respectivamente.

“Este momento é muito importante para mim,” disse Rebeca em uma gravação. “Este ano consegui atingir todos os meus objetivos. Este ano foi incrível. Agradeço a minha família, meus amigos. Eles me incentivaram a continuar acreditando nos meus sonhos. Hoje, sinto que o prêmio não é só meu, é de todos os atletas."

Isaquias Queiroz atleta do ano pela quarta vez

O canoísta quatro vezes medalhista Olímpico (duas pratas e um bronze na Rio 2016 e ouro em Tóquio 2020), tornou-se também quatro vezes vencedor do prêmio (2015, 2016, 2018 e agora 2021) e, assim, o seu maior ganhador.

"É uma honra receber esse troféu mais uma vez. Eu queria agradecer a todos do COB, à minha equipe, a todos de Lagoa Santa, à minha família e eu não podia deixar de agradecer ao Jesus Morlan. E ele ainda trouxe o Lauro de Souza que me ajudou na missão de ser campeão Olímpico," em declaração ao site do COB.