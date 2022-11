Pedro Pichardo e Auriol Dongmo ganham prêmio de melhores do ano em Portugal

O campeão mundial do salto triplo, e a campeã do mundo indoor em pista coberta, respectivamente Pedro Pichardo e Auriol Dongmo receberam, do Comitê Olímpico de Portugal, o prêmio de "Excelência Esportiva" do ano de 2022.

Em março, Auriol Dongmo sagrou-se campeã mundial indoor do arremesso de peso, em Belgrado. Foi sua primeira medalha em Mundiais, logo a de ouro, com 20,43m. Meses mais tarde, em agosto, foi prata no Campeonato Europeu, realizado em Munique. Tem como meta o pódio em Paris 2024 e, de preferência, o seu lugar mais alto.

"Daqui a cinco anos gostaria de dizer que o caminho foi longo, mas que consegui fazer o que queria", comentou Dongmo para a revista "Olimpo".

Campeão Olímpico em Tóquio, Pedro Pichardo foi prata no salto triplo do mesmo Mundial indoor, realizado na capital sérvia, torneio em que se lesionou e teve que se afastar das competições por dois meses. Retornou em tempo de disputar duas etapas da Liga Diamante e meetings na França em preparação para os títulos que lhe faltavam: o Mundial ao ar livre, em julho e o Europeu, no mês seguinte. Conquistas que fizeram de 2022 um grande ano para Pichardo. Entretanto, ainda há mais por vir.

"Ainda não bati o recorde do mundo, falta isso. E gostaria de ser uma lenda. Essa é a minha motivação agora. Quero fazer coisas que mesmo fiquem marcadas na história do País e do mundo também", comentou para a revista "Olímpico".

Diogo Ribeiro comemora o título dos 50m borboleta no Mundial Júnior em Lima, com direito a recorde mundial. Foto: Raul Sifuentes/Getty Images

Fernando Pimenta e Diogo Ribeiro também premiados

Fernando Pimenta, da canoagem velocidade, recebeu o prêmio na categoria " Prestígio". Medalhista Olímpico, neste ano conquistou três medalhas no Campeonato Europeu, organizado em Munique, na Alemanha. Foi ouro no K1 de 5000 metros, prata nos 1000 metros do K1 e bronze no K1 de 500 metros.

Saiba mais | O desempenho de Fernando Pimenta no Europeu

O nadador Diogo Ribeiro foi distinguido pelo COP no quesito "Juventude". Ouro nos 50m borboleta e prata nos 100m livre dos Jogos do Mediterrâneo em Orã, foi bronze nos 50m borboleta em Roma, durante o Campeonato Europeu, em agosto. No início de setembro, quebrou o recorde do mundo e faturou três medalhas de ouro no Mundial Júnior, em Lima, no Peru.

Resultados que colocam o coimbrense como uma das grandes revelações do esporte luso.

Relembre | O desempenho de Diogo Ribeiro no Mundial Júnior de Natação

Confira os atletas premiados pelo Comitê Olímpico de Portugal