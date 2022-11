Rayssa Leal e Gustavo Ribeiro são os campeões do Super Crown no Rio

Rayssa Leal dominou a temporada 2022 da Street League Skateboarding (SLS), fechando com chave de ouro uma campanha irretocável no circuito. A brasileira de 14 anos é a campeã do Super Crown 2022, a grande final da liga, disputada neste domingo, 6 de novembro, no Rio de Janeiro.

É a terceira vez consecutiva que uma brasileira vence o Super Crown, após Pâmela Rosa ter sido campeã em 2019 e 2021. Rayssa também ficou com o troféu em 2022 no X Games Chiba e no STU Open, além do quinto lugar no Pro Tour de Roma, único evento da temporada que contou pontos para o ranking Olímpico de Paris 2024.

Pâmela Rosa não conseguiu o tricampeonato e ficou com a quinta posição. A outra brasileira na final, Gabi Mazetto, terminou em sétimo.

Saiba como foi a final feminina da Street League 2022 e, mais abaixo, confira os detalhes do título do português Gustavo Ribeiro no masculino.

MAIS | Rayssa Leal no parque de diversões do skate

Como foi a vitória de Rayssa Leal no Super Crown

Na primeira volta, Gabi foi sólida em suas manobras e tirou a nota 4.7. Já Pâmela fazia uma série espetacular, para lutar pela primeira posição, mas caiu na última manobra. Sua nota mesmo assim foi 6.0. Rayssa fechou a primeira passagem com uma volta firme, valendo 6.7.

Mazetto melhorou sua nota para 5.2 na segunda volta, ficando em sexto, enquanto Pâmela sofreu uma queda (1.0) e foi a terceira após as voltas. Rayssa vinha bem na segunda apresentação, mas interrompeu-a e pediu atendimento médico.

A brasileira se recuperou a tempo para os best tricks (melhores manobras), tirou 7.0 e perdeu a liderança para Nakayama. Pâmela somou 5.3 e Mazetto, 2.5. As três brasileiras arriscaram e caíram na segunda manobra. Após a terceira passagem, Rayssa (5.2) e Pâmela (3.7) se mantiveram no top 4.

A rodada final dos best tricks viu Gabi encerrar sua participação com mais uma queda, ficando com a sétima participação. A brasileira retornou às principais competições no final de 2021, após se tornar mãe, e tem tudo para lutar por uma vaga em Paris 2024.

Já Pâmela, com 4.7 na última manobra, acabou caindo para a quinta posição. O top 4, que avançou para a super final, teve a japonesa Nakayama e sua compatriota Nishiya Momiji, com Rayssa em terceiro e a americana Poe Pinson em quarto.

Rayssa caiu na primeira tentativa na super final, mas acertou o flip Smith de back na segunda, tirando incríveis 7.4 para conquistar o título. Nakayama foi a segunda colocada e Nishiya terminou em terceiro.

Classificação final do Super Crown feminino

Rayssa Leal (BRA) - 21.1 Nakayama Funa (JPN) - 20.8 Nishiya Momiji (JPN) - 19.2 Poe Pinson (USA) - 16.7 Pâmela Rosa (BRA) - 16.0 Zeng Wenhui (CHN) - 15.2 Gabriela Mazetto (BRA) - 7.7 Oda Yumeka (JPN) - 4.9

MAIS | Sistema de classificação do skate para Paris 2024

Gustavo Ribeiro enfim chega ao topo da Street League

No feminino, Brasil, no masculino, Portugal. Gustavo Ribeiro confirmou o favoritismo e venceu o Super Crown pela primeira vez neste domingo, no Rio de Janeiro.

O skatista português foi irretocável em toda a final. Em todas as manobras e voltas que acertou, ele tirou nota igual ou maior que nove.

O segundo colocado foi o americano Braden Hoban, que fez 27.7. Ele chegou a tomar a ponta de Gustavo, que precisou acertar sua última manobra para conquistar seu primeiro troféu da Street League.

Em 2021, Gustavo se machucou no seu momento de ascensão e não teve chances de brigar pelo título em Tóquio 2020. No entanto, quando se recuperou, ele mostrou que é o melhor skatista de street no mundo no momento.

"São muitas emoções, não sei o que dizer. Trabalhei muito para conquistar esse título. No final, todo o meu esforço foi recompensado", comemorou um emocionado Ribeiro no Sportv.

"O nível é muito grande. Na última manobra, estava com muita tensão, mas fiquei muito focado", explicou. "Nunca vi um público assim. É a terceira vez que venho aqui e é sempre melhor", acrescentou o português.

Único brasileiro na final, Felipe Gustavo teve um bom momento com uma nota 9.1 e terminou na sexta colocação.

Classificação final do Super Crown masculino