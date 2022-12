Um clássico com mais de um século de história e mais de 100 partidas disputadas , quatro delas em Copas do Mundo . Um quinto encontro poderá acontecer no Catar , caso brasileiros e argentinos vençam seus jogos de quartas de final , contra Croácia e Países Baixos, respectivamente.

Brasil e Argentina fazem um clássico sul-americano do futebol e um dos maiores do mundo. A "Amarelinha" e a "Alvi-Celeste" são camisas icônicas que vão além de representar suas respectivas bandeiras nacionais. Sugerem identidades nacionais, o "Jogo Bonito" brasileiro e o "Estilo Criollo" argentino. O samba e o tango chegam a ser argumentos para explicar as habilidades dos futebolistas de cada país.

Brasil 2 x 1 Argentina: o primeiro jogo, na Copa do Mundo FIFA 1974

Quando se enfrentaram pela primeira vez em Mundiais, o Brasil já era tricampeão do mundo (1958, 1962 e 1970). A Argentina acumulava títulos continentais e seus clubes, reconhecidíssimos na América do Sul. Entre 1964 e 1974, só times argentinos venceram a Libertadores, exceto em 1971, quando foi conquistada pelo Nacional, do Uruguai.

Na primeira fase, o Brasil empatou duas (contra Iugoslávia e Escócia) e venceu uma (sobre o Zaire), enquanto a Argentina perdeu uma (para a Polônia), empatou outra (com a Itália) e goleou o Haiti (4 a 1).

Brasil e Argentina caíram no mesmo grupo da segunda fase naquele Mundial. Na rodada anterior, os brasileiros venceram a Alemanha Oriental pelo placar mínimo e, a Argentina, havia sofrido uma goleada dos Países Baixos por 4 a 0.

Os tricampeões mundiais já não tinham mais os craques da Copa passada, como Pelé e Tostão. No entanto, foram dois remanescentes daquele esquadrão que fizeram os dois gols da vitória do Brasil. Rivellino abriu o placar aos 32 minutos em chute rasteiro de canhota, de fora da área. Não demorou para o meia do Huracán, Brindisi, empatar em uma bela cobrança de falta. No início do segundo tempo, Jairzinho, livre, de cabeça, fez o gol que colocou os números finais no jogo.

As duas seleções ficaram sem chances de chegar à final daquela Copa do Mundo. Na partida seguinte, o Brasil perdeu por 2 a 0 para os Países Baixos, enquanto a Argentina empatou em um gol com a Alemanha Oriental. Na descisão pelo terceiro lugar, nova derrota brasileira, para a Polônia, por 1 a 0.

Brasil 0 x 0 Argentina: "A Batalha de Rosário" da Copa do Mundo FIFA 1978

As duas equipes voltaram a se enfrentar no Mundial seguinte, quatro anos mais tarde, na Argentina. O palco: o estádio "Gigante de Arroyito" - verdadeira "panela de pressão" - na cidade de Rosário. Um jogo válido também pela segunda fase de grupos. Mas desta vez, Brasil e Argentina vinham de vitórias na rodada inicial: sobre o Peru (3 a 0) e Polônia (2 a 0), respectivamente.

Seria, portanto, um jogo decisivo para ambos na caminhada rumo ao título.

O estádio estava lotado e em um cenário típico do futebol argentino: os trapos (faixas) pendurados em todas as partes, os cânticos ensurdecedores, sem faltar os papeizinhos picados que cobriam todo o campo. Nas quatro linhas, uma partida truncada, repleta de faltas, mas que mesmo assim gerou boas oportunidades de gol para os dois lados.

Um jogo tenso e equilibrado que resultou em um placar nulo e ganhou a alcunha de "A Batalha de Rosário."

"Antes do jogo, em campo, o Chicão (zagueiro do Brasil) perguntou: 'quem devo marcar?'. Eu disse a ele: 'está vendo aquele cabeludinho ali?' e apontei para o Mário Kempes (atacante da Argentina). 'Você não pode deixá-lo jogar'", disse Leão, goleiro brasileiro daquela partida, no programa "Boleiragem", do Sportv. "Na primeira chance, o Chicão fez falta. Kempes não viu a cor da bola o jogo todo", completou.

Kempes liderou a Argentina para a conquista da primeira Copa do Mundo, alguns dias mais tarde. O Brasil, pelo saldo de gols, fez a decisão pelo terceiro lugar contra a Itália e venceu por 3 a 1.