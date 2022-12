Saiba mais como foram as vitórias da Croácia e do Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo de futebol .

Na primeira partida do dia, os croatas venceram os japoneses em duelo bastante equilibrado, definido apenas nas cobranças de pênaltis. Mais tarde, no Estádio 974, o Brasil obteve uma excelente vitória em cima da República da Coreia, por 4 a 0, com todos os gols acontecendo na etapa inicial.

Brasil e Croácia vão se enfrentar pelas quartas de final da Copa do Mundo FIFA 2022 , no Catar, na próxima sexta-feira (9 de dezembro) , às 12:00 (horário de Brasília) . As duas equipes venceram os seus jogos nesta segunda-feira, 5 de dezembro, pelas oitavas de final.

Croácia comemora a classificação para as quartas de final após vencer o Japão, nos pênaltis, na Copa do Mundo FIFA Catar 2022. (2022 Getty Images)

Croácia classificada nos pênaltis

Atual vice-campeã da Copa do Mundo masculina, a Croácia avançou para as quartas de final após vitória sobre o Japão. Empate no tempo regulamentar por 1 a 1, com 3 a 1 nas cobranças de penalidades máximas. Maeda abriu o placar aos 43 minutos da primeira etapa e o Japão foi ao intervalo com vantagem mínima no marcador. O gol dos europeus aconteceu aos 10 do segundo tempo, com Perišić.

O placar assim se manteve até o fim da prorrogação. Nos pênaltis, melhor para os europeus, que marcaram três cobranças, enquanto os japoneses apenas uma. O goleiro croata, Livaković, defendeu três pênatlis, tendo sido muito importante para a classificação.

A Croácia agora encara o Brasil - que venceu a República da Coreia -, na sexta-feira (9 de dezembro) ao meio-dia.

Na fase de grupos os croatas terminaramem segundo lugar no grupo F, atrás apenas do Marrocos, contra quem fez a estreia com marcador sem gols. Diante do Canadá, uma sonora vitória por 4 a 1. Outro 0 a 0, desta vez diante dos belgas, fechou a participação do país na primeira fase.

Nesta Copa do Mundo, os croatas até agora fizeram cinco gols e sofreram apenas um, em quatro partidas.

Brasil vence com resultado expressivo

Os brasileiros contaram com o retorno de Neymar, recuperado de lesão sofrida no primeiro jogo, diante da Sérvia. Desde o começo impuseram o ritmo e ditaram o jogo. Vinicius Junior abriu o placar aos sete minutos. Pouco depois, aos 13, Richarlison foi derrubado dentro da área. Pênalti. Neymar foi para a cobrança e, com estilo, balançou as redes pela 76ª vez com a camisa amarela.

Aos 29, bela triangulação colocou Richarlison na cara com o goleiro Kim. Sem chances. Três a zero. Aos 36, Lucas Paquetá recebeu cruzamento e, livre de marcação, fez o quarto. Um convincente 4 a 0 ao intervalo para o Brasil.

No segundo tempo, o ritmo da partida diminuiu e a bola ficou concentrada na intermediária do campo. Aos 18 minutos, Daniel Alves entrou no lugar de Éder Militão e tornou-se o segundo futebolista com mais jogos pela Seleção brasileira, 126, atrás apenas de Cafu, com 142. Aos 31, em uma sobra, Paik acertou um lindo chute à direita de Alisson e diminuiu para a República da Coreia.

Os últimos minutos não reservaram grandes emoções. Fim de jogo e vitória brasileira por 4 a 1.

"A gente está mais entrosado, e hoje jogamos contra uma equipe que nos deu espaços. Que possamos seguir jogando assim e quero mandar um abraço para o Pelé. Que possamos ser campeões por ele", comentou Vinicius Junior em entrevista após a partida para a TV Globo.

"É difícil comentar algo sobre o momento que o Pelé está passando. Espero que ele tenha ficado confortável com a nossa vitória de hoje", disse Neymar para a TV Globo. "Chegou a hora de ir mais longe, temos que ir passo a passo. Estamos muito preparados e focados", completou.

O Brasil agora enfrenta a Croácia na sexta-feira, dia 9, às 12:00 (horário de Brasília). Durante fase de grupos, a Seleção venceu a Sérvia por 2 a 0 e a Suíça pelo placar mínimo. Contra Camarões, derrota por 1 a 0. Na Copa do Mundo no Catar até agora foram sete gols marcados e dois sofridos.