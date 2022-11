Os maiores artilheiros da seleção brasileira masculina de futebol

Não há dúvidas sobre a força e o respeito que o Brasil possui no futebol. No masculino, a Seleção do país tem cinco títulos em Copas do Mundo. Em Jogos Olímpicos, é bicampeã, com o ouro na Rio 2016 e em Tóquio 2020. Tal palmarés tem sido construído há quase 110 anos, desde o primeiro jogo na história em 21 de julho de 1914, contra o Exeter City, clube inglês. O primeiro troféu expressivo, cinco anos depois, no Campeonato Sul-Americano de 1919 realizado no Rio de Janeiro.

Muitos títulos conquistados que sugerem muitos gols marcados, também. São mais de 2000 desde o número um, anotado por Oswaldo Gomes (Fluminense FC), na partida contra o Exeter City. Em Copas do Mundo, Preguinho (Fluminense FC) fez o primeiro, em 14 de julho de 1930, na derrota para a Iugoslávia por 2 a 1. Depois do dele, foram mais 231 até o momento da publicação deste artigo.

Com 77 gols, Pelé é quem mais balançou as redes adversárias vestindo a camisa da Seleção. Neymar vem logo atrás com 75, o único entre os dez primeiros ainda em atividade. Um recorde que pode ser superado nesta Copa do Mundo FIFA Catar 2022, caso o atacante se recupere em tempo de retornar à equipe.

Os 10 maiores artilheiros da história da seleção brasileira masculina