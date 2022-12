O futebol terá um calendário cheio em 2023, com destaque para a Copa do Mundo Feminina da FIFA, entre 20 de julho e 20 de agosto, em duas sedes: Austrália e Nova Zelândia. O Brasil está classificado, tendo obtido a vaga ao ser finalista da Copa América de 2022, na Colômbia, quando foi campeão.

A seleção está no grupo F, ao lado de França, Jamaica e equipe que será definida através de repescagem que será realizada em fevereiro. Inclusive, é contra ela que o time estreia, dia 24 de julho, em Adelaide (Austrália). Dias depois, em 29, a partida será contra a França, em Brisbane (Austrália). O último jogo da fase de grupos é em 2 de agosto, contra a Jamaica, em Melbourne (Austrália).

No entanto, até lá as brasileiras têm uma agenda repleta. Também em fevereiro, estarão nos Estados Unidos para a disputa de mais uma edição da Copa "She Believes", entre os dias 13 e 22. As adversárias, além das anfitriãs, serão as japonesas e as canadenses, atuais campeãs Olímpicas.

No dia 6 de abril, a equipe terá um importante desafio no estádio de Wembley (Londres), contra a Inglaterra. Em jogo está a taça da primeira edição da "Finalíssima Feminina", que será jogada pelas atuais campeãs da América do Sul (Brasil) e da Europa (Inglaterra).

No hemisfério norte, a novidade é a criação da Liga das Nações Feminina da UEFA, que começa no segundo semestre. O torneio terminará em 2024 e classificará duas seleções da Europa para a competição Olímpica de futebol dos Jogos de Paris, que vão se juntar à França, anfitriã. Caso as francesas cheguem à final da Liga das Nações, a equipe terceira colocada obtém a vaga.

Agenda cheia no ano também para os homens. A seleção brasileira sub-20 tem um importante compromisso com o Sul-Americano, entre janeiro e fevereiro, na Colômbia. Vale vaga na Copa do Mundo da categoria, entre maio e junho, na Indonésia.

Em relação aos torneios masculinos de clubes, o Mundial acontecerá em fevereiro, entre os dias 1º e 11, no Marrocos. O Brasil estará representado pelo Clube de Regatas do Flamengo, campeão da Taça Libertadores da América em 2022.

Confira abaixo as principais competições do futebol em 2023: