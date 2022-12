Ao entrar em campo na decisão da Copa do Mundo FIFA neste domingo, Lionel Messi fará história mais uma vez. O argentino vai se tornar o jogador com mais partidas na história da competição, com 26 aparições. Ele vai superar o alemão Lothar Matthaus, que jogou em 25 oportunidades. Matthaus levou a Alemanha Ocidental ao título de 1990, na Itália, após participar das campanhas de 1982 e 1986. Em 1998, ele se tornou o segundo jogador a disputar cinco Copas, após o mexicano António Carbajal. Matthaus também é o alemão que mais disputou jogos pela seleção em partidas internacionais, com 150 escalações (83 delas antes da unificação da Alemanha). Maior artilheiro da história das Copas, Miroslav Kloseaparece em seguida, com 24 jogos. Foram quatro edições (2002, 2006, 2010 e 2014), com 16 gols. Sua despedida foi no Brasil, onde a Alemanha se tornou tetracampeã. Continue lendo para saber mais sobre os principais nomes e qual é o brasileiro que mais atuou em Copas.

O italiano Paolo Maldini é o jogador com mais aparições que nunca venceu a Copa, com 23 jogos durante quatro edições. Em seguida, o português Cristiano Ronaldo provavelmente encerrou sua carreira no torneio com 22 partidas. Já Diego Maradona esteve em 21 partidas da Copa, em apenas três edições (1982, 1986 e 1994). Cinco desses jogos foram da campanha vencedora de 1986, na qual o argentino liderou seu país ao segundo título. O também argentino Javier Mascherano aparece entre os principais, com 20 jogos.

Quem é o brasileiro com mais jogos em Copa do Mundo? 100% Jardim Irene! Cafu é o brasileiro que mais jogou em Mundiais, com 20 partidas, logo acima de Ronaldo, com 19. Ambos são bicampeões mundiais. Pelé, único jogador a vencer três Copas do Mundo masculinas, fez 14 jogos pelo país. Em sua época, não havia oitavas de final. Neymar igualou o recorde de gols de Pelé em jogos internacionais, mas está abaixo do rei em jogos no Mundial, com 13.

Mais jogos em Copa do Mundo FIFA Ranking Jogador Seleção Jogos 1= Lothar Matthaus Alemanha 25 1= Lionel Messi Argentina 25* 3 Miroslav Klose Alemanha 24 4 Paolo Maldini Itália 23 5 Cristiano Ronaldo Portugal 22 6= Diego Maradona Argentina 21 6= Wladyslaw Zmuda Polônia 21 6= Uwe Seeler Alemanha 21 9= Grzegorz Lato Polônia 20 9= Javier Mascherano Argentina 20 9= Bastian Schweinsteiger Alemanha 20 9= Cafu Brasil 20 9= Rafael Marquez México 20 9= Philipp Lahm Alemanha 20 15= Wolfgang Overath Alemanha 19 15= Ronaldo Brasil 19 15= Karl-Heinz Rummenigge Alemanha 19 15= Berti Vogts Alemanha 19 15= Per Mertesacker Alemanha 19