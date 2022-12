O segundo tempo foi o tudo ou nada dos africanos, que voltaram melhores e levaram bastante perigo para para as traves francesas. Depois de vários minutos de um jogo morno, a intensidade diminuiu. Melhor para a França, que aos 34 minutos recuperou uma bola no círculo círculo central, e, depois de boa jogada de Mbappé, Kolo Muani aproveitou desvio que sobrou nos seus pés. O atacante que atua no Eintracht Frankfurt (Alemanha) apenas teve o trabalho de empurrar para as redes, fazendo o 2 a 0 para os europeus.

A vitória começou a ser construída logo aos cinco minutos, com Theo Hernandez abrindo o placar . No fim do primeiro tempo Marrocos cresceu, com Lloris defendendo com a ponta dos dedos uma bicicleta de El Yamiq, aos 44 minutos.

A França venceu o Marrocos por 2 a 0 nesta quarta-feira , 14 de dezembro, e vai fazer contra a Argentina a grande final da Copa do Mundo FIFA 2022 , no Catar , no próximo domingo , dia 18 de dezembro . Uma decisão inédita em Copas.

Messi , no domingo dia 18 de dezembro, será o futebolista com mais partidas disputadas em Copas do Mundo masculinas : 26 , em cinco edições (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022). Medalhista de ouro Olímpico em Beijing 2008 , o craque revelado pelo Newell's Old Boys tem agora a chance de também ser campeão mundial por seleções adultas.

"Mostramos ao mundo do que esse time é capaz e com essa torcida linda que não parou de cantar um só minuto", disse Lionel Messi , em entrevista para a Federação Internacional de Futebol (FIFA) após a partida.

Nas oitavas de final , vitória de 2 a 1 contra a Austrália . Classificada para as quartas de final , realizou contra os Países Baixos , uma das partidas mais emocionantes da história das Copas. Vencia por 2 a 0 e cedeu o empate nos instantes finais dos 90 minutos. O placar igual no tempo extra levou para a decisão por pênaltis , tendo então brilhado Emiliano Martínez , que defendeu duas cobranças e ajudou na classificação da Argentina para a fase seguinte , a semifinal , contra a Croácia .

Os sul-americanos foram surpreendidos na estreia , sendo derrotados de virada para a Arábia Saudita por 2 a 1 . Muito se questionou sobre como seria a sequência da seleção argentina na competição. Mas não passou disso: dúvidas. Nos dois jogos seguintes da primeira fase, 2 a 0 em cima do México e o mesmo placar sobre a Polônia . Terminou em primeiro lugar no grupo C .

França chega à segunda final conscutiva em busca do tri

Atual campeã do mundo, os franceses começaram com o pé direito, com 4 a 1 em cima da Austrália e, dias mais tarde, 2 a 1 sobre a Dinamarca. Duas vitórias e classificada para a sequência do torneio, o treinador Didier Deschamps poupou vários titulares na partida que encerrou a primeira fase, quando a França foi derrotada pela Tunísia pelo placar mínimo. Mesmo com o revés, terminou em primeiro no grupo D.

Mas isso não tirou o ritmo da equipe. Nas oitavas de final, destacaram-se pelo belo jogo coletivo e ataque eficiente com um 3 a 1 em cima da Polônia do melhor do planeta, Robert Lewandowski.

Nas quartas, um clássico europeu diante da Inglaterra. Tchouaméni, abriu o placar na primeira etapa. No segundo tempo, Harry Kane, de pênalti, empatou. Aos 33 minutos, Giroud, em cabeçada que desviou no ombro do zagueiro inglês fez o 2 a 1 que colocou a França na semifinal da Copa, contra Marrocos.

Contra os marroquinos, vitória por 2 a 0 e lugar em mais uma final de Mundial, a segunda consecutiva.

Na história, os franceses foram finalistas em 1998 (quando foram campeões pela primeira vez), 2006 (perderam para a Itália nos pênaltis) e 2018 (edição do bicampeonato).

Argentina x França em Copas do Mundo

Franceses e argentinos já se enfrentaram em três ocasiões. A primeira delas foi em 1930, no Uruguai. Duas vitórias sul-americanas e uma europeia, no total.

Confira quando os confrontos aconteceram e os placares: