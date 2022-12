Esperam agora a definição do vencedor entre Países Baixos e Argentina . No sábado, 10 de dezembro, Portugal e Marrocos , Inglaterra e França , entram em campo para que sejam conhecidos os outros dois semifinalistas .

A Croácia venceu o Brasil nos pênaltis , no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Mundo FIFA Catar 2022 , nesta sexta-feira , dia 9 de dezembro . Depois de empate em um gol no tempo regulamentar e prorrogação, os croatas fizeram 4 a 2 nas cobranças de penalidades máximas e asseguraram um lugar nas semifinais.

Neymar comemora gol do Brasil sobre a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo FIFA Catar 2022. (Justin Setterfield)

Em jogo tenso, Croácia elimina o Brasil nos pênaltis

No primeiro tempo a seleção croata dominou o meio de campo e conseguiu neutralizar as ações dos brasileiros, que criaram poucas chances, sem levar perigo às traves de Livaković. Placar inalterado ao intervalo.

O segundo tempo começou diferente, sobretudo para os brasileiros que, mais ofensivos, se lançaram mais ao ataque e criaram boas oportunidades, exigindo bastante da defesa croata. As entradas de Antony e Rodrygo deram mais velocidade ao time. Aos poucos as oportunidades foram surgindo e o Brasil foi gostando mais do jogo.

A Croácia também foi para o tudo ou nada, a fim de definir a partida no tempo regulamentar. Substituições procuraram deixar a equipe mais forte na frente, mas, ao passo que o tempo avançava, a tensão aumentava. O Brasil foi superior, mas não eficiente para tirar do marcador.

Empurrado pela torcida, o Brasil passava a ser mais perigoso nas ações. No entanto, os croatas deram um susto na torcida brasileira após grande lance de Petković, que se livrou de dois defensores, mas Brozović isolou por cima de Álisson.

Nos acréscimos da primeira parte do tempo extra, Neymar recebeu na intermediária, tabelou com Rodrygo e Lucas Paquetá, se livrou do goleiro croata e encheu o pé para o fundo do gol. Finalmente estava aberto o placar, Brasil 1 a 0. Foi o 77º gol dele pela equipe, igualando-se a Pelé na artilharia da seleção masculina.

Tudo parecia sob controle nos 15 minutos finais de bola rolando, mas a menos de quatro minutos para o fim, Petković recebeu na entrada da área e, de canhota, colocou à esquerda do goleiro brasileiro para o empate da Croácia.

A primeira partida das quartas de final seria definida nas cobranças de penalidades máximas.

As duas primeiras da Croácia foram no centro do gol. Livaković defendeu o primeiro chute brasileiro, mas Casemiro e Pedro acertaram. Modrić e Orsić fizeram outros dois para os europeus. A última cobrança do Brasil parou na trave.

Croácia classificada para a semifinal da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, com 4 a 2 nos pênaltis. Agora espera pelo vencedor do outro jogo desta sexta-feira, entre Países Baixos e Argentina.

"No futebol estamos sujeitos a tomar gols no contra ataque. Nos desorganizamos. A gente precisa seguir, levantar a cabeça. Não sei o que explicar. Faz parte do futebol", disse o capitão brasileiro Thiago Silva, em entrevista para a TV Globo depois do jogo.