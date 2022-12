Dos seis gols marcados por Portugal na Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar, dois deles foram marcados por Bruno Fernandes, na vitória sobre o Uruguai por 2 a 0. Outros dois, na estreia diante de Gana, tiveram assistência dele. Contra os asiáticos, Pepe recebeu a braçadeira de capitão de Cristiano Ronaldo, que saiu de campo substituído. Câmeras de todo o mundo capturaram o respeito e carinho de CR7 com o experiente zagueiro ao transmitir a capitania. Não há dúvidas da importância de Bruno Fernandes e Pepe para a "Equipa das Quinas", afinal foram gols e assitências do meia, somadas à liderança e experiência do defesa. Bruno Fernandes soma mais de 50 jogos pela seleção portuguesa, enquanto Pepe tem uma história de 15 anos com a equipe. É verdade que muito se espera de Cristiano Ronaldo, em busca de uma conquista que ainda lhe falta, a de um Mundial, o seu quinto disputado, e que pode ser o seu último. No entanto, ele compartilha essa responsabilidade e objetivo como parte de uma geração que ajudou a consolidar Portugal como país do futebol, com Bruno Fernandes e Pepe como dignos representantes.

Bruno Fernandes: 'Nosso objetivo passa por pensar jogo a jogo' Nascido na região norte de Portugal, o meia foi revelado pelo Boavista, da cidade do Porto, mas seus primeiros anos como profissional foram no futebol italiano. Primeiro no Novara, depois na Udinese, tendo ainda disputado uma temporada na Sampdoria. Na Itália, balançou as redes 20 vezes em 130 jogos durante quatro temporadas. Voltou a Portugal para defender o Sporting, onde viveu uma das melhores fases da carreira. Pelos "Leões", foram 63 gols em mais de 130 partidas. Na temporada 2018-2019, foi eleito o melhor jogador da Liga Portuguesa, além de ter sido o meia que mais marcou gols na Europa. Fez parte da seleção portuguesa que disputou a Rio 2016, tendo sido convocado para a equipe principal, pela primeira vez, em 2017. Foi fundamental no título da edição inaugural da Liga das Nações, em 2019, escolhido inclusive entre os 11 melhores da competição. Pela Copa do Mundo do Catar, a partida contra o Uruguai foi a sua a 52ª por Portugal. Uma noite inesquecível para o meia, com dois gols marcados e vitória lusa por 2 a 0, o que selou a classificação do time para as oitavas de final. "O importante é que conseguimos a qualificação para a próxima fase contra um adversário muito difícil. Nosso objetivo aqui passa por pensar jogo a jogo", disse Bruno Fernandes para o canal Sportv após o triunfo.