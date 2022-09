Frederico Morais: os altos e baixos da carreira do surfista português na Liga Mundial e a próxima geração

Tem sido um ano difícil para o surfista Frederico Morais – e ele será o primeiro a admitir.

O português tem lutado desde que um até então 2021 bem-sucedido foi prejudicado por ele haver testado positivo para a Covid-19 antes da estreia da modalidade nos Jogos Tóquio 2020, além de ter saído do Championship Tour (CT) da Liga Mundial (sigla WSL em inglês para World Surf League), elite do surfe internacional, apesar de estar no entre os top 10.

Em um papo com a Ash Tulloch da Olympics.com nos Jogos Mundiais de Surfe em Huntington Beach, Califórnia, o atleta de 30 anos disse que o andamento desta temporada, que contou com um corte no CT da Liga Mundial após a quinta etapa do ano em Margaret River, na Austrália , foi "muito difícil" para ele lidar.

"(Em) 2021 terminei entre os dez primeiros, o melhor ano da minha carreira, e então no ano seguinte parei na quinta etapa", disse Morais.

"É realmente complicado porque você está contando com todas as etapas e então há um corte justamente na quinta delas, na metade. Às vezes você vai mal no início do ano, então você meio que recupera na segunda metade do ano, então não há espaço para erros."

Frederico Morais sobre dar a volta por cima

Natural de Cascais, Morais já passou por isso antes

"É realmente desafiador porque é como se você estivesse vivendo os melhores anos da sua vida e depois acaba e você tem que fazer tudo de novo", comentou sobre sair do escalão principal do torneio.

"Fiz isso duas vezes. Me classifiquei pela primeira vez em 2016. Depois, em 2019, requalifiquei novamente e espero que agora em 2022 me requalifique novamente."

No entanto, as realidades de não competir mais no CT e, em vez disso, estar no circuito de segunda divisão bateram à sua porta.

“Estar no CT e depois no CS (sigla em inglês para Challenger Series, divisão de acesso à elite da Liga Mundial), são literalmente dois circuitos completamente diferentes em termos de ondas, em termos de patrocinadores, em termos de imagem e marketing e, obviamente, em termos de dinheiro.

"Você realmente precisa se adaptar, toda a sua estrutura, com quem você está contando, todas as suas despesas. E às vezes isso não é nada fácil."

A importância da saúde mental

A saúde mental continua a ser um tema importante no esporte, e o surfe não é exceção. "Trabalho com psicólogo do esporte desde os 16, 17 anos", reconheceu Morais.

"Eu acho que é quase como um mentor hoje em dia. É alguém com quem eu falo abertamente. Não tenho vergonha de dizer nada, nenhum medo, qualquer coisa."

E mostra? Sim, segundo Morais.

"Se são as ondas, se é o nervosismo antes das baterias, ou o porquê de haver perdido, o porquê de não haver perdido. Então é alguém em quem posso confiar completamente e me abrir para que possamos descobrir como posso melhorar meu desempenho. E é realmente bom. Faz uma enorme diferença na minha carreira."

A próxima geração de surfistas portugueses

Nos Jogos Mundiais de Surfe, Morais está com os seus companheiros da equipe portuguesa, masculina e feminina, na tentativa de conquistar uma vaga para os Jogos Olímpicos Paris 2024, em que o surfe vai acontecer nas ondas de Teahupo'o, no Taiti (Polinésia Francesa).

Como um dos poucos surfistas de alto nível da WSL, Morais espera que a próxima geração esteja pronta para avançar.

"Há apoio. Temos muitos eventos em Portugal", disse.

"Temos ondas muito boas em Portugal. Obviamente, o nosso surfe lá é muito recente em comparação com a Austrália, Estados Unidos e Brasil. Por isso ainda estamos a desenvolver muita informação e em termos de treinadores e até atletas, além de todos os métodos."

Mas não será um processo rápido, reconheceu Morais. "Você sabe, apenas pequenas coisas, isso leva tempo.”

"Mas definitivamente temos treinadores muito bons, temos categorias de base muito boas.”

"Então eu acho que é apenas uma questão de tempo que você verá algum outro jovem no QS (sigla em inglês para Séries de Classificação, Qualifying Series, divisão inferior da WSL) e, você sabe, também no CT."

O que vem pela frente para Frederico Morais?

Morais está de olho em Paris 2024, mas o mais urgente é tentar voltar ao CT da WSL.

"Acho que estamos fazendo isso pelo sonho", explicou. "É o sonho de todo surfista estar no circuito. Ainda é o meu sonho. E sinto que ainda tenho muito a dar."

E com os próximos talentos de Portugal no seu radar, Morais quer desempenhar um papel importante ao se aproximar desta nova geração.

"Não quero que sejam mais um Frederico Morais. Quero que tenham carreira própria. Mas se eu puder ajudar de alguma forma, ou se puder inspirá-los de alguma maneira, então a minha missão está cumprida."

Jogos Mundiais de Surfe: como foi Portugal no sexto dia do evento

Todos os surfistas portugueses caíram nas ondas em Huntington Beach nesta quinta-feira para o sexto dia dos Jogos Mundiais de Surfe, programados para terminar no sábado, dia 24 de setembro.

Confira os resultados.

Masculino: Guilherme Fonseca avança, Morais e Ribeiro eliminados

Entre os homens, Guilherme Fonseca é o único que ainda segue no torneio, no evento principal. Na primeira bateria da quinta rodada, ficou em segundo lugar com 12.70 pontos, atrás apenas do medalhista de prata em Tóquio 2020, o japonês Kanoa Igarashi, que marcou 13.87.

Na sexta rodada Fonseca vai encarar o peruano Lucca Mesinas e o estadunidense Kolohe Andino.

Mesmo desempenho não tiveram Frederico Morais e Guilherme Ribeiro, ambos na sexta repescagem. Terminaram na última colocação em suas respectivas baterias, sendo eliminados do torneio.

Feminino: Bonvalot e Hopkins continuam no evento principal

Já entre as mulheres, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins avançam para a rodada seguinte do evento principal. As duas terminaram em segundo lugar em suas baterias na quarta rodada.

No entanto, medirão forças uma contra a outra na bateria de abertura da quinta rodada, ao lado da peruana Daniella Rosas e da australiana Sally Fitzgibbons.

Já na repescagem, Francisca Veselko disputou as fases cinco e seis. Depois de haver terminado em segundo lugar na quinta repescagem, avançou para a sexta, mas acabou eliminada da competição com a terceira melhor pontuação.