Temporada 2022: terceiro lugar em Roma e título na SLS

"Quem espera sempre alcança."

Eis um ditado popular que passa a ideia de que um trabalho bem feito será reconhecido, mesmo que leve tempo. Com ele foi assim. Em junho, chamou a atenção de todos ao terminar em terceiro lugar no concorrido Classificatório Olímpico, em Roma. Somou importantes pontos no ranking por um lugar em Paris 2024.

"Não foi um resultado que eu queria, mas não foi um resultado ruim ao todo. Fiquei confortável, consegui um terceiro lugar em Roma, e ao menos consegui acabar o ano como campeão do mundo", falou.

Na SLS, o título mundial, finalmente. Fez ótimas apresentações e venceu a etapa de Las Vegas. Classificado para o Super Crown, no Rio de Janeiro, teve a oportunidade de realizar um velho sonho: o topo do pódio no circuito. "Ao longo do campeonato (Super Crown) eu senti que conseguia crescer ainda mais, porque não apenas estava confiante comigo, mas o público estava confiando em mim. E esta é uma sensação muito boa. Não acontece muitas vezes, sinceramente. Só no Brasil," lembrou.

Aconteceu. Incentivado pela torcida brasileira, acertou a última manobra e fez história. "É raro ir a um estádio e sentir todos por você. O público estava por todos os atletas, mas sentia que quando diziam o meu nome, as pessoas ficavam muito contentes e gritavam muito. Isso me deu energia e me fez crescer mais."

Se fosse preciso escolher entre o desempenho em Roma e o no Rio de Janeiro, Gustavo pensa e responde com base em outro sonho que possui: "São dois campeonatos diferentes. O de Roma não tem comparação, é a classificação para os Jogos Olímpicos. A SLS tem todos os anos, é o que vejo desde pequenino, mas o de Roma me dá a oportunidade de poder estar em um dos maiores eventos que existem, os Jogos Olímpicos."