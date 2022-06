Gustavo Ribeiro lidera equipe portuguesa no Classificatório Olímpico de Skate Street

As ruas, escadarias, ladeiras, corrimões, praças e jardins de Lisboa, além da orla do Tejo e outros atrativos naturais, dão as condições mais que ideais para a prática do skate, em plena integração do antigo e do moderno, do velho e do novo. Foi no cenário urbano da capital portuguesa que Gustavo Ribeiro, o 'Gugu', estabeleceu sua 'segunda casa'.

Lá se desenvolveu e evoluiu.

Quinto colocado do Ranking Mundial Olímpico (OSWR) da World Skate (entidade máxima da modalidade), Ribeiro ficou em oitavo lugar em Tóquio 2020. Com presença garantida no Pro Tour Roma 2022 que acontece na capital italiana até domingo dia 3, ele busca um lugar em Paris 2024 para a sua segunda participação em Jogos, ao liderar uma equipe lusa com mais seis atletas.

Saiba mais sobre o grande nome do skate de Portugal e a delegação portuguesa no Classificatório Olímpico de Skate Street - Pro Tour de Roma 2022.

O português Gustavo Ribeiro treina na pista construída para a disputa dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Foto: 2021 Getty Images

Gustavo Ribeiro: "Lisboa é o meu lugar preferido para treinar"

Melhor português do ranking, Ribeiro cresceu no Pragal, em Almada, do outro lado do Tejo, rio que separa Lisboa da sua cidade. Não é preciso muito para cruzá-lo e ir até a capital, lugar que considera como o melhor para treinar: "É o meu (lugar) preferido...", disse em entrevista para a Red Bull.

O primeiro contato com o esporte aconteceu aos cinco anos de idade, quando o tio deu-lhe um skate de presente de Natal. Aos seis anos, participou do primeiro campeonato. Aos oito, decidiu que queria fazer da modalidade, a sua vida. Foi aos poucos colecionando conquistas nacionais e internacionais.

Aos 21 anos, considera como principais títulos o Tampa AM (principal torneio para skatistas amadores) de 2017 e a etapa de Salt Lake City do SLS (Street League Skateboarding), em agosto de 2021. Pouco antes disso, em Tóquio 2020, terminou em oitavo e obteve o Diploma Olímpico. Sobre a participação Olímpica, ele comentou para o diário 'Record': "Quando vai para os Jogos o trabalho não é de dois meses, mas de alguns anos. Vou fazer o que faço há anos e não colocar muita pressão sobre mim."

"O meu ponto forte é a minha consistência e a cabeça. Um dos pontos sempre a melhorar é a cabeça e como vê as coisas. Pode ser um atleta muito bom, mas se não tiver cabeça e foco, você acaba perdendo muitas coisas", complementou Ribeiro.

Dedicado aos treinos e apaixonado pelo skate, Gugu não vai descansar enquanto não for o melhor do mundo.

As portuguesas no Pro Tour em Roma

Gustavo Ribeiro terá como companhia na Cidade Eterna, mais seis portugueses na corrida por um lugar em Paris 2024. Dos seis, três mulheres.

Natural do Porto, Rafaela Costa tem 17 anos de idade é a 63ª colocada no ranking e venceu o Porto Pro 2021, torneio em que Margarida Cepeda, de 16 anos, terminou em segundo lugar. Um ano mais nova, Madalena Galante tem se destacado no cenário nacional português o que lhe rendeu convite para o Classificatório de Roma.

Os portugueses no Pro Tour em Roma

Assim como Gustavo Ribeiro, Bruno Senra também é de Almada e é o 41º no ranking e tem 25 anos de idade e fez uma grande temporada em 2021, quando foi campeão do Porto Pro. Antes disso, ficou em primeiro no nacional de skate em 2019.

Diogo Teixeira, o 'Madu', tem apenas 14 anos e, apesar da pouca idade, volta para a capital italiana depois de ter competido no mesmo Pro Tour em 2021, terminando perto dos 50 melhores. "Se me continuar a esforçar, acho que consigo melhor e maior pontuação", refletiu Madu para o site da Federação Portuguesa de Patinagem (sigla FPP).

Por fim, Gabriel Ribeiro é irmão gêmeo de Gustavo e 59º no ranking: "Nós somos queridos um com o outro", disse Gabriel sobre a relação com Gustavo em entrevista à rádio 'Cidade FM'. Entre os recentes resultados, destacam-se um segundo lugar no nacional de 2019 e ter sido o terceiro colocado no Porto Pro Tour 2021.