A temporada 2023 do vôlei, não terá Campeonatos Mundiais, mas decidirá as primeiras vagas para os Jogos Olímpicos Paris 2024.

Os Pré-Olímpicos, três de cada gênero, que acontecem entre setembro e outubro de 2023, darão seis vagas olímpicas diretas por gênero. As outras serão definidas por ranking em junho de 2024.

Serão três eventos diferentes, em que 24 equipes são divididas em três grupos. Os dois melhores de cada grupo se garantem em Paris 2024.

A temporada também terá a anual Liga das Nações, em que as equipes fazem testes, ganham entrosamento e conhecem bem os seus principais rivais.

A seleção feminina brasileira teve uma temporada positiva, com o vice-campeonato tanto na Liga das Nações quanto no Mundial (perdendo para Itália e Sérvia), repetindo o resultado de Tóquio 2020. No entanto, Gabi, Carol e companhia querem quebrar essa barreira em 2023.

Já o time masculino do Brasil teve dificuldades na Liga das Nações, parando nas quartas de final, e se recuperou com um bronze no Mundial.

Entre os clubes, as Superligas masculina e feminina do Brasil continuam a temporada 2022-2023, com as datas das finais ainda a definir.

Confira quais serão os principais eventos de 2023 no vôlei: