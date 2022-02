Alerta de medalha: Canadá vence ouro no revezamento 5000m masculino na pista curta em Beijing 2022

Está consumado o regresso do Canadá ao lugar mais alto do pódio no revezamento masculino 5000m Olímpico.

Em Beijing 2022, os norte-americanos conseguiram recuperar um título Olímpico que tinham vencido pela última vez competindo em casa, nos Jogos de Vancouver 2010.

O experiente time canadense fechou a prova em 6:41.257 e contou com dois destaques. Steven Dubois chega em sua terceira medalha nos Jogos Olimpicos Beijing 2022, após a prata em 1500m e o bronze em 500m. O outro caso é uma verdadeira lenda da patinação de velocidade: aos 37 anos, Charles Hamelin soma sua sexta medalha Olímpica, juntando a um rico histórico que contava com ouro neste mesmo evento em Vancouver 2010, prata em Torino 2006 e bronze em PyeongChang 2018.

Mais um triunfo da patinação de velocidade do Canadá nestes Jogos de Inverno, juntando à vitória da equipe feminina na perseguição feminina 3000m onde arrebataram o título Olímpico ao Japão

As restantes posições do pódio foram ocupadas por Itália e República da Coreia.

A Itália de Pietro Sighel, Yuri Confortola e Andrea Cassinelli ficou com o 2º lugar, uma posição que lhes permite repetir a medalha de prata do revezamento misto que conquistaram já em Beijing 2022

A medalha de bronze ficou com a República da Coreia de Hwang Daeheon – ouro em 1500m com recorde Olímpico (1:23.042) em Beijing 2022.