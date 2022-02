Alerta de medalha: Canadá com ouro e recorde Olímpico na perseguição feminina em Beijing 2022

A perseguição feminina da patinação de velocidade foi um exercício de sofrimento, que terminou com uma volta final à Oval de Pequim verdadeiramente para a história dos Jogos Olímpicos Beijing 2022.

Foi aí, em 400m, que ficou decidida a medalha de ouro. O Japão chegou como campeão em título e vinha de estabelecer um recorde Olímpico nas quartas de final (2:53.61). Pela frente o Canadá, que nas semifinais fez 2:54.96 e em teoria não era tão favorito ao ouro.

Voltemos à última volta. As duas equipes lutam pela medalha de ouro, mas o Japão lidera por 0,39s... até que Nana Takagi caiu. A patinadora nipônica, irmã mais nova da líder do trio, Miho Takagi, perdeu o equilíbrio em uma curva e deixou o Japão sem a possibilidade de renovar o título de PyeongChang 2018.

O Canadá vinha fazendo uma prova lendária, liderado por sua estrela, Isabelle Weidemann. A patinadora de Ottawa – prata em 5000m e bronze em 3000m em Beijing 2022 – fez as últimas voltas à pista e levou o Canadá à glória! Após um 4º posto em 2018 e um 5º em 2014, finalmente uma medalha, e logo de ouro.

A japonesas podem lamentar algum infortúnio pelo desequilíbrio de Nana Takagi, mas a medalha de prata é um prêmio para a consistência de uma nação que foi 4ª em Sochi 2014 e campeã Olímpica em PyeongChang 2018. Já em Pequim, as irmãs Takagi conquistaram quatro medalhas: Nada a prata na perseguição, tal como Miho, que já trazia outras duas pratas em 500m e 1500m.

Têm sido uns Jogos de Inverno particularmente positivos para várias duplas de irmãos. Além da patinação de velocidade, tivemos medalhas para Shaoang e Shaolin Liu na pista curta, o mesmo cenário no esqui cross-country para Iivo e Kerttu Niskanen, além do incrível êxito dos irmãos Johannes Thingnes e Tarjei Boe no biatlo.

Wüst empata com o lendário Ole Einar Bjørndalen

O bronze ficou com os Países Baixos, que bateram o ROC no mano a mano e pelos terceiros Jogos de Inverno consecutivos terminam no pódio (ouro em 2014 e prata em 2018). As seis vezes campeãs mundiais viram ainda a grande Irene Wüst chegar à 13ª medalha Olímpica (entre as quais seis são de ouro)!

Wüst empata com o lendário Ole Einar Bjørndalen, embora a referência norueguesa do biatlo tenha oito ouros.

Interessante também observar que em sua estreia na disciplina a Bielorrúsia venceu a batalha pelo 7º lugar sendo superior à Polônia (vice-campeã Olímpica em Sochi 2014), enquanto a República Popular da China repetiu a 5ª colocação de há quatro anos graças a uma vitória frente à Noruega.