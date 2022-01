StrongerTogether Das Pistas de patinação de Ocala para o gelo global: como o trio de patinação de velocidade da equipe dos EUA cresceu das raízes in-line às alturas Olímpicas

Um pequeno mistério se desdobra à primeira vista na lista de patinação de velocidade da Equipe EUA para os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim.

Não só há três patinadores do agradável estado da Flórida - cada um com uma firme esperança dourada - mas todos eles são da pequena cidade de Ocala, escondida entre Orlando e Jacksonville, onde o único lugar onde é provável que você encontre gelo é nas bebidas.

"Acho que há apenas algo na água de lá", disse Brittany Bowe, sete vezes campeã mundial de patinação de velocidade, ainda "uma garota da Flórida" no coração, apesar de ter trocado o estado do Sol pelo frio das montanhas de Salt Lake City, disse ao Olympics.com.

Bowe, sete vezes campeã mundial de 33 anos e recordista mundial dos 1000m, está indo para seu terceiro Jogos Olímpicos. Assim como Joey Mantia, 35, onde ele estará com um grito de ganhar sua primeira medalha nos 1500m, categoria em que é favorito. Erin Jackson, 29, recordista dos EUA nos 500m feminino, também é candidata ao ouro Olímpico em Pequim (sua segunda viagem aos Jogos).

Uma treinadora perspicaz e pistas de patinação: as armas secretas de Ocala

Como essa pequena cidade no extremo sul dos Estados Unidos, com clima subtropical, produz três dos corredores mais rápidos do mundo em suas respectivas distâncias? É uma cidade, veja bem, sem pista de gelo.

A resposta, não importa de que ângulo você venha, começa com Renee Hildebrand..

“Minha mãe acabou de encontrar essa mulher em um restaurante na cidade [Ocala] e descobriu que ela era uma treinadora de patinação de velocidade em linha de renome mundial”, disse Erin Jackson, uma autoproclamada ex-“rato de pista” que, quando criança, adorava passear nas duas pistas de patinação de Ocala, no momento em que um caminho bem disfarçado para os Jogos Olímpicos se abriu diante dela.

"Minha mãe ficou tipo 'oh, eu tenho essa filha que adora andar de patins' e ela disse a ela para me levar para o rinque para treinar e foi a partir daí", acrescentou Jackson, que se tornou uma campeã nacional inline 47 vezes. Campeã e medalhista de prata dos Jogos Pan-Americanos.

READ | LEIA | Erin Jackson: a patinadora de velocidade do Estado ensolarado em busca do Ouro

Essa mulher era Hildebrand, uma das melhores treinadoras do mundo no esporte de patinação de velocidade em linha. Com um olho afiado para velocidade e potencial, forma física e possibilidades, ela sempre ficou de olho nas pistas de Ocala no início dos anos 1990. E ela ajudou a transformar todos os três nativos de Ocala com destino a Beijing – Mantia, Bowe e Jackson – em campeões na patinação de velocidade em linha.

Renee Hildebrand e Erin Jackson (foto cortesia de Renee Hildebrand)

"Eu estava em uma festa de aniversário no rinque de patinação local, e ela me viu, sabe, patinando", acrescentou Bowe, a mulher mais rápida do mundo acima de 1000m, sobre seu primeiro encontro com Hildebrand, que ela chama de "a melhor treinadora de patinação em linha" do mundo. "Ela me convidou para um treino e foi aí que tudo começou".

Hildebrand, natural da Flórida e fisioterapeuta por profissão, fala rápido e, como ela faz, sua paixão pelo esporte das corridas em linha vem intensamente de dentro dela.

Ela se lembra de algo especial ao ver Bowe de oito anos de idade em seus patins de plástico. "Eles tiveram pequenas corridas de uma volta e eu me lembro que ela saiu da linha como um foguete", disse Hildebrand, a ex-técnica da seleção holandesa e belga de patinação em linha que "cresceu em um rinque de patins" e praticou o esporte inovador do roller derby em seu dia-a-dia em patins quadrados (quatro rodas em cada patim).

"Ela não conseguia cruzar curvas nem nada, mas tinha tal intensidade e dirigibilidade", acrescentou Hildebrand sobre o talento bruto que viu em Bowe.

O começo na ginástica de Mantia

Mantia, o terceiro membro do trio Ocala a caminho de Beijing como favorito à medalha nos 1500m, foi flagrado em um ginásio.

“Ele estava em uma equipe de ginástica com minha filha e gostei do que vi ao vê-lo treinar com o treinador”, disse Hildebrand sobre sua primeira vez vendo o eventual bicampeão Olímpico, Mantia, que recentemente se tornou o homem mais velho a ganhar uma Corrida da copa do mundo de 1500m.

“Eu não disse nada na época, mas na semana seguinte eu o vi na pista de patinação e disse ‘oh sim, é aquele carinha que estava subindo aquela corda’ e eu já sabia o quão forte ele era”, disse ela.

Mas tudo isso era apenas potencial. Hilldebrand via crianças com potencial quase todos os dias. O que veio depois, e o elemento mais importante, foi o trabalho. E Hildebrand não era uma líder de torcida. Ela era dura e uma treinadora que esperava muito de seus jovens inliners.

“Não sei quando foi que eu pensei pela primeira vez que poderia ir aos Jogos Olímpicos”, admitiu Mantia. “Foi minha treinadora [Hildebrand] que estava me dizendo que eu poderia fazer isso muito antes de pensar isso. ”

“Ela era muito intensa. Ela queria vencer”, disse Bowe, uma das melhores jogadoras de basquete universitário antes de se tornar campeã mundial de patinação de velocidade. “Ela tirou o melhor de nós e não esperava nada além do melhor – um dos nossos slogans, mesmo quando éramos pequenos, era ‘a prática não leva à perfeição, a prática perfeita leva à perfeição.'”

LEIA | Bowe cede lugar em Beijing para o compatriota Jackson

“Sou eternamente grata a ela”, acrescentou Bowe sobre sua primeira treinadora, que até a levou para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 em Salt Lake City, quando ela tinha 13 anos, para ver a colega, também da Flórida, e ex-campeã inline Jennifer Rodriguez e o herói dos EUA, Apolo Ohno, ganhar seu ouro nos 1500m. “Ela incutiu essas expectativas em mim quando eu era muito nova. ”

“Quando você encontra um, é raro – é como uma joia”, disse Hildebrand, que persuadiu e levou os três patinadores de Ocala com destino a Beijing ao topo da patinação de velocidade in-line antes de passarem para o gelo. “Você realmente quer protegê-los e cultivá-los no esporte. ”

Adeus rodas; olá gelo

Hildebrand só pode levar seus inliners até agora. Apesar do adesivo que ela tem desde 1980 que diz: Patinação, próxima parada: os Jogos Olímpicos, a patinação de velocidade no gelo continua sendo a única saída Olímpica para os pilotos inline mais talentosos - e motivados. Em algum momento, se seus patinadores têm ambições Olímpicas, eles precisam mudar para o gelo por conta própria.

Nunca é fácil. “Nunca me senti tão intimidada na minha vida”, disse Bowe sobre sua primeira vez no gelo. “Foi um momento assustador para mim.”

Também não é fácil para Hildebrand, que nunca na vida patinou no gelo. Ela tem que dizer adeus e esperar que ela esteja totalmente preparada para seus velocistas, escolhidos a dedo dentro e ao redor da improvável Ocala, para um futuro onde a possibilidade de glória massiva e derrota esmagadora espreita em cada esquina.

É agridoce para o treinador.

“Eu fico perto deles porque todos são como uma família – e temos um relacionamento há tanto tempo e eles se tornaram humanos maravilhosos”, disse Hildebrand, evidência dos ventos ocultos que muitas vezes podem guiar os atletas para suas alturas olímpicas. “Mas no que diz respeito aos Jogos Olímpicos, serei apenas uma espectadora. ”