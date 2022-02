Alerta de medalha: Hwang Daeheon mantém República da Coreia como potência em 1500m em Beijing 2022

A prova individual mais longa da pista curta foi o grande momento do dia na pista Oval de Beijing 2022.

A honra sul-coreana estava em jogo, após uma série de finais sem medalhas para a grande potência da patinação de velocidade em Jogos Olímpicos de Inverno.

O contexto da final masculina de 1500m prometia: três atletas da República da Coreia presentes para tentarem reconquistar uma disciplina dominada pela nação com três medalhas de ouro em cinco finais Olímpicas, incluindo a mais recente em PyeongChang 2018.

Hwang Daeheon, patinador de 22 anos, liderou desde as seis voltas para o final e defendeu a honra sul-coreana, reivindicando a medalha de ouro convicentemente.

Prata para o outsider Steven Dubois

Surpresa no pódio foi Steven Dubois. O canadense era considerado um outsider, mas no final aguentou o ritmo de Hwang Daeheon e superou a concorrência dos irmãos Shaoang e Shaolin Sandor Liu (HUN), além da investida final de Semen Elistratov (ROC), que acabou por ser recompensado com o bronze.

Sem dúvida que ver os húngaros fora do pódio é surpreendente, já que Shaolin Sandor Liu vinha de cravar o recorde Olímpico em Pequim (2:09.213). No entanto, em uma final que contou com 10 atletas – devido a três repescagens nas semifinais – era pouco provável que não tivéssemos resultados imprevisíveis, como acabou acontecendo.

A prata para o outsider Steven Dubois e para o experiente Elistratov (31 anos, o mais veterano da final) são exemplos perfeitos de como é difícil fazer previsões na patinagem de velocidade em pista curta.

Confira aqui os resultados oficiais do evento masculino de 1500m.