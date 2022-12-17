【バレーボール】皇后杯準決勝：東レアローズとNECレッドロケッツが決勝進出

バレーボールの令和4年度皇后杯 全日本選手権大会は12月17日に準決勝の2試合を実施。前回大会準優勝の東レアローズと、前回大会優勝の久光スプリングスを下したNECレッドロケッツが決勝に進んだ。
バレーボールの令和4年度皇后杯 全日本選手権大会は12月17日、東京体育館（東京都渋谷区）でファイナルラウンド準決勝の2試合を実施した。
第1試合では連覇を目指す久光スプリングスとNECレッドロケッツが対戦。女子日本代表・火の鳥NIPPONのキャプテン古賀紗理那らを擁するNECレッドロケッツがセットカウント3-1（25-20、25-21、27-29、25-18）で勝利した。
#天皇杯皇后杯バレー— NECレッドロケッツ (@nec_rr_official) December 17, 2022
セットカウント3-1で勝利し、決勝戦進出を決めました‼️
本日もたくさんの応援ありがとうございました。
明日も共に戦いましょう‼️
共に宇宙一輝く星へ🚀💫#NECレッドロケッツ #輝#赤ロケ共に輝く星へ pic.twitter.com/gxsOLp88BY
第2試合は前回大会準優勝の東レアローズとJTマーヴェラスが対戦した。試合は東レアローズがセットカウント3-1（25-19、15-25、30-28）で勝利。2年連続で決勝にコマを進めた。
決勝は同会場で18日11時より行われる。
【#天皇杯皇后杯バレー 準決勝】— 東レアローズ女子 (@TORAY_ArrowsW) December 17, 2022
12/17(土)
vs JTマーヴェラス
①⭐️25-19
②⭐️25-16
③15-25⭐️
④⭐️30-28
[スタメン]
レフト:ヤナ、石川
ライト:西川
ミドル:小川、大﨑
セッター:関
リベロ:中島、水杉
[途中出場]
井上、中田、真鍋、黒後、野呂、深澤
勝ちましたーー😭💪🏻#東レアローズ pic.twitter.com/vTAD3Od0lW
【放送予定】
【#天皇杯皇后杯バレー ファイナルラウンド結果速報】— 天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会 (@jva_tkjapan) December 17, 2022
女子／準決勝／第1試合
久光スプリングス（@springsofficia1）🆚NECレッドロケッツ（@nec_rr_official）
セットカウント3―1でNECレッドロケッツが勝利し、決勝進出を決めました🏐#天皇杯皇后杯ファイナルラウンド #バレーボール pic.twitter.com/eHVq1wjiIG
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