2024年夏に行われるパリ2024オリンピックでは、男子16チーム、女子12チームがメダルをかけて戦いに挑む。
23歳以下（＋オーバーエイジ枠）で行われる男子は、東京2020でブラジルが2大会連続優勝を達成。日本男子はグループステージ、準々決勝を経て準決勝に駒を進めたが、スペイン代表との戦いで延長戦の末に1-0で敗退。53年ぶりのメダルをかけて挑んだ3位決定戦ではメキシコに敗れてあと一歩のところでメダルを逃したが、選手たちの戦いぶりが多くのファンの心を揺さぶった。
一方、女子ではオリンピックで4度の優勝を誇るアメリカ合衆国が、東京大会で3位に甘んじ、カナダ代表が優勝。スウェーデンが2大会連続の銀メダルを獲得した。女子日本代表は準々決勝でスウェーデンに敗れ、ベスト8で大会を終えた。
パリ2024オリンピックではどんなドラマでファンを魅了するのか。日程をチェックしよう！
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以下すべて現地時間（日本はパリより7時間進んでいる）。
※日程は変更になる可能性もある
7月24日（水）
- 15:00〜 男子グループステージ・グループC 会場：パルク・デ・プランス
- 15:00〜 男子グループステージ・グループB 会場：サンテティエンヌ・スタジアム
- 17:00〜 男子グループステージ・グループC 会場：スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール（ナント・スタジアム）
- 17:00〜 男子グループステージ・グループA 会場：スタッド・ド・ニース
- 19:00〜 男子グループステージ・グループD 会場：スタッド・ド・ボルドー
- 19:00〜 男子グループステージ・グループB 会場：スタッド・ド・リヨン
- 21:00〜 男子グループステージ・グループD 会場：パルク・デ・プランス
- 21:00〜 男子グループステージ・グループA 会場：スタッド・ド・マルセイユ
7月25日（木）
- 17:00〜 女子グループステージ・グループC 会場：スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール（ナント・スタジアム）
- 17:00〜 女子グループステージ・グループA 会場：サンテティエンヌ・スタジアム
- 19:00〜 女子グループステージ・グループC 会場：スタッド・ド・ボルドー
- 19:00〜 女子グループステージ・グループB 会場：スタッド・ド・マルセイユ
- 21:00〜 女子グループステージ・グループA 会場：スタッド・ド・リヨン
- 21:00〜 女子グループステージ・グループB 会場：スタッド・ド・ニース
7月27日（土）
- 15:00〜 男子グループステージ・グループC 会場：スタッド・ド・ボルドー
- 15:00〜 男子グループステージ・グループB 会場：スタッド・ド・リヨン
- 17:00〜 男子グループステージ・グループC 会場：スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール（ナント・スタジアム）
- 17:00〜 男子グループステージ・グループA 会場：スタッド・ド・マルセイユ
- 19:00〜 男子グループステージ・グループD 会場：パルク・デ・プランス
- 19:00〜 男子グループステージ・グループB 会場：サンテティエンヌ・スタジアム
- 21:00〜 男子グループステージ・グループD 会場：スタッド・ド・ボルドー
- 21:00〜 男子グループステージ・グループA 会場：スタッド・ド・ニース
7月28日（日）
- 17:00〜 女子グループステージ・グループC 会場：パルク・デ・プランス
- 17:00〜 女子グループステージ・グループA 会場：スタッド・ド・リヨン
- 19:00〜 女子グループステージ・グループC 会場：スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール（ナント・スタジアム）
- 19:00〜 女子グループステージ・グループB 会場：スタッド・ド・ニース
- 21:00〜 女子グループステージ・グループA 会場：サンテティエンヌ・スタジアム
- 21:00〜 女子グループステージ・グループB 会場：スタッド・ド・マルセイユ
7月30日（火）
- 15:00〜 男子グループステージ・グループC 会場：パルク・デ・プランス
- 15:00〜 男子グループステージ・グループC 会場：スタッド・ド・ボルドー
- 17:00〜 男子グループステージ・グループB 会場：スタッド・ド・リヨン
- 17:00〜 男子グループステージ・グループB 会場：スタッド・ド・ニース
- 19:00〜 男子グループステージ・グループA 会場：サンテティエンヌ・スタジアム
- 19:00〜 男子グループステージ・グループA 会場：スタッド・ド・マルセイユ
- 21:00〜 男子グループステージ・グループD 会場：パルク・デ・プランス
- 21:00〜 男子グループステージ・グループD 会場：スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール（ナント・スタジアム）
7月31日（水）
- 17:00〜 女子グループステージ・グループC 会場：スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール（ナント・スタジアム）
- 17:00〜 女子グループステージ・グループC 会場：スタッド・ド・ボルドー
- 19:00〜 女子グループステージ・グループB 会場：サンテティエンヌ・スタジアム
- 19:00〜 女子グループステージ・グループB 会場：スタッド・ド・マルセイユ
- 21:00〜 女子グループステージ・グループA 会場：スタッド・ド・リヨン
- 21:00〜 女子グループステージ・グループA 会場：スタッド・ド・ニース
8月2日（金）
- 15:00〜 男子準々決勝 会場：スタッド・ド・リヨン
- 17:00〜 男子準々決勝 会場：スタッド・ド・マルセイユ
- 19:00〜 男子準々決勝 会場：パルク・デ・プランス
- 21:00〜 男子準々決勝 会場：スタッド・ド・ボルドー
8月3日（土）
- 15:00〜 女子準々決勝 会場：パルク・デ・プランス
- 17:00〜 女子準々決勝 会場：スタッド・ド・リヨン
- 19:00〜 女子準々決勝 会場：スタッド・ド・マルセイユ
- 21:00〜 女子準々決勝 会場：スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール（ナント・スタジアム）
8月5日（月）
- 18:00〜 男子準決勝 会場：スタッド・ド・マルセイユ
- 21:00〜 男子準決勝 会場：スタッド・ド・リヨン
8月6日（火）
- 18:00〜 女子準決勝 会場：スタッド・ド・リヨン
- 21:00〜 女子準決勝 会場：スタッド・ド・マルセイユ
8月8日（木）
- 17:00〜 男子3位決定戦 会場：スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール（ナント・スタジアム）
8月9日（金）
- 15:00〜 女子3位決定戦 会場：スタッド・ド・リヨン
- 18:00〜 男子決勝 会場：パルク・デ・プランス 試合後に表彰式が行われる予定
8月10日（土）
- 18:30〜 女子決勝 会場：パルク・デ・プランス 試合後に表彰式が行われる予定