【柔道】世界選手権：阿部一二三・詩ら日本人選手の結果・成績一覧

10月6日から13日にかけウズベキスタン・タシケントで開催される、2022年世界柔道選手権大会。ここでは日本代表選手の成績を紹介。
世界柔道選手権大会は国際柔道連盟（IJF）主催で、夏季オリンピック開催年を除き1年に1回開催される（2021年は開催）。2022年はウズベキスタン・タシケントで行われる。
Tokyo2020では、メダルラッシュに沸いた柔道日本代表。男子5階級・女子4階級での優勝を含む12個のメダルを獲得した。今回の世界選手権にもTokyo2020で活躍した選手が多数出場している。
阿部一二三・詩はTokyo2020に続き兄妹同日優勝が期待される。一二三と丸山城志郎の対決にも注目。日本からほかに男子60kg級・髙藤直寿、男子81kg級・永瀬貴規、女子78kg級・濵田尚里のTokyo2020金メダリストが出場する。
■日本代表・結果
|階級
|選手
|結果
|100kg超級
|斉藤 立
|100kg級
|飯田 健太郎
|90kg級
|増山 香補
|81kg級
|永瀬 貴規
|81kg級
|藤原 崇太郎
|73kg級
|橋本 壮市
|66kg級
|阿部 一二三
|金メダル
|66kg級
|丸山 城志郎
|銀メダル
|60kg級
|髙藤 直寿
|金メダル
|階級
|選手
|結果
|78kg超級
|冨田 若春
|78kg級
|濵田 尚里
|70kg級
|田中 志歩
|70kg級
|新添 左季
|63kg級
|堀川 恵
|57kg級
|舟久保 遥香
|52kg級
|阿部 詩
|金メダル
|48kg級
|渡名喜 風南
|7位（準々決勝敗退）
|48kg級
|角田 夏実
|金メダル
■日程・放送予定
|日程
|階級
|フジテレビ放送予定
|10月6日（木）
|男子60㎏級／女子48㎏級
|23:15-
|10月7日（金）
|男子66㎏級／女子52㎏級
|23:00-
|10月8日（土）
|男子73㎏級／女子57㎏級
|24:35-
|10月9日（日）
|男子81㎏級／女子63㎏級
|23:15-
|10月10日（月）
|男子90k級／女子70㎏級
|23:30-
|10月11日（火）
|男子100㎏級／女子78㎏級
|23:40-
|10月12日（水）
|男子100超級／女子78㎏超級
|23:00-
|10月13日（木）
|男女混合団体戦
|23:00-