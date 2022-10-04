【柔道】世界選手権：阿部一二三・詩ら日本人選手の結果・成績一覧

2022年世界柔道選手権大会が10月6日から13日にかけ、ウズベキスタン・タシケントで開催される。阿部一二三・詩を始め、Tokyo2020オリンピックメダリストが多数出場する日本代表選手の結果・成績を紹介する。

文： オリンピックチャンネル編集部
柔道

10月6日から13日にかけウズベキスタン・タシケントで開催される、2022年世界柔道選手権大会。ここでは日本代表選手の成績を紹介。

世界柔道選手権大会は国際柔道連盟（IJF）主催で、夏季オリンピック開催年を除き1年に1回開催される（2021年は開催）。2022年はウズベキスタン・タシケントで行われる。

Tokyo2020では、メダルラッシュに沸いた柔道日本代表。男子5階級・女子4階級での優勝を含む12個のメダルを獲得した。今回の世界選手権にもTokyo2020で活躍した選手が多数出場している。

阿部一二三・詩はTokyo2020に続き兄妹同日優勝が期待される。一二三と丸山城志郎の対決にも注目。日本からほかに男子60kg級・髙藤直寿、男子81kg級・永瀬貴規、女子78kg級・濵田尚里のTokyo2020金メダリストが出場する。

■日本代表・結果

男子・個人戦
階級 選手 結果
100kg超級 斉藤 立
100kg級 飯田 健太郎
90kg級 増山 香補
81kg級 永瀬 貴規
81kg級 藤原 崇太郎
73kg級 橋本 壮市
66kg級 阿部 一二三 金メダル
66kg級 丸山 城志郎 銀メダル
60kg級 髙藤 直寿 金メダル
女子・個人戦
階級 選手 結果
78kg超級 冨田 若春
78kg級 濵田 尚里
70kg級 田中 志歩
70kg級 新添 左季
63kg級 堀川 恵
57kg級 舟久保 遥香
52kg級 阿部 詩 金メダル
48kg級 渡名喜 風南 7位（準々決勝敗退）
48kg級 角田 夏実 金メダル

■日程・放送予定

フジテレビFOD（予選&決勝全試合LIVE配信）

日程 階級 フジテレビ放送予定
10月6日（木） 男子60㎏級／女子48㎏級 23:15-
10月7日（金） 男子66㎏級／女子52㎏級 23:00-
10月8日（土） 男子73㎏級／女子57㎏級 24:35-
10月9日（日） 男子81㎏級／女子63㎏級 23:15-
10月10日（月） 男子90k級／女子70㎏級 23:30-
10月11日（火） 男子100㎏級／女子78㎏級 23:40-
10月12日（水） 男子100超級／女子78㎏超級 23:00-
10月13日（木） 男女混合団体戦 23:00-

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