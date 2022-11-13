【ゴルフ】ヒューストンOP第3日：松山英樹は第3R途中で棄権…トニー・フィナウが単独首位

米国男子ゴルフ・PGAツアーのヒューストンオープン（Cadence Bank Houston Open）が現地時間11月10日、アメリカ合衆国テキサス州のメモリアルパークゴルフコース（7412ヤード／パー70）で開幕。12日に3日目を迎え、第3ラウンドが終了した。
第2ラウンドを通算13アンダーでホールアウトし暫定首位だったトニー・フィナウ（アメリカ合衆国）は、第3ラウンドを「68」のスコアでラウンド。通算15アンダーで首位を守っている。
2位は通算11アンダーのベン・テイラー（イングランド）、通算8アンダーの3位にはジャスティン・ローズ（同）、ウィンダム・クラーク（米国）、タイソン・アレクサンダー（同）が続く。
10月に行われたCJカップ（THE CJ CUP in South Carolina）以来、3大会ぶりのトーナメント参加となった松山英樹（LEXUS）は、首痛のため第3ラウンド途中で棄権した。
賞金総額は840万米ドル、優勝賞金は135万米ドル。ヒューストンOPは13日まで行われる。
■日程・放送予定
第1日 11月10日（木）
- BS/CS：ゴルフネットワーク（11日3:00-）
- ネット：GOLFTV（21:30〜）、ゴルフネットワークプラス（11日3:00-）
第2日 11月11日（金）
- BS/CS：ゴルフネットワーク（12日3:00-）
- ネット：GOLFTV（21:30〜）、ゴルフネットワークプラス（12日3:00-）
第3日 11月12日（土）
- BS/CS：NHK BS1（13日4:00-）、ゴルフネットワーク（13日3:00-）
- ネット：GOLFTV（13日3:00-）、ゴルフネットワークプラス（13日3:00-）
第4日 11月13日（日）
- BS/CS：NHK BS1（14日4:00-）、ゴルフネットワーク（14日3:00-）
- ネット：GOLFTV（14日3:00-）、ゴルフネットワークプラス（14日3:00-）
※2022年11月9日時点情報