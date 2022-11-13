【ゴルフ】ヒューストンOP第3日：松山英樹は第3R途中で棄権…トニー・フィナウが単独首位

米国男子ゴルフ・PGAツアーのヒューストン・オープンは11月12日、3日目を迎えた。この日はサスペンデッドとなった第2ラウンドの残りと第3ラウンドを実施。単独首位は通算15アンダーのトニー・フィナウ、日本から出場の松山英樹は首痛で第3ラウンド途中で棄権した。

文： オリンピックチャンネル編集部
ゴルフ
Hideki MATSUYAMA
写真： 2022 Getty Images

米国男子ゴルフ・PGAツアーのヒューストンオープン（Cadence Bank Houston Open）が現地時間11月10日、アメリカ合衆国テキサス州のメモリアルパークゴルフコース（7412ヤード／パー70）で開幕。12日に3日目を迎え、第3ラウンドが終了した。

第2ラウンドを通算13アンダーでホールアウトし暫定首位だったトニー・フィナウ（アメリカ合衆国）は、第3ラウンドを「68」のスコアでラウンド。通算15アンダーで首位を守っている。

2位は通算11アンダーのベン・テイラー（イングランド）、通算8アンダーの3位にはジャスティン・ローズ（同）、ウィンダム・クラーク（米国）、タイソン・アレクサンダー（同）が続く。

10月に行われたCJカップ（THE CJ CUP in South Carolina）以来、3大会ぶりのトーナメント参加となった松山英樹（LEXUS）は、首痛のため第3ラウンド途中で棄権した。

賞金総額は840万米ドル、優勝賞金は135万米ドル。ヒューストンOPは13日まで行われる。

■日程・放送予定

第1日 11月10日（木）

第2日 11月11日（金）

第3日 11月12日（土）

第4日 11月13日（日）

※2022年11月9日時点情報

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