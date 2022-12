【フィギュア】羽生結弦さん、アイスショー「プロローグ」終幕…新章「GIFT」はスケーター史上初の東京ドーム単独公演

By Yukifumi Tanaka/田中幸文

/ Yuzuru Hanyu ICE STORY 2023 “GIFT” at Tokyo Dome supported by 雪肌精 開催決定❗️ \ 🗓2023年2月26日(日) 🗾 #東京ドーム 制作総指揮 #羽生結弦 明日12月6日(火)よりチケット先行受付開始! 🔻公演の詳細はこちら https://t.co/QVEW6bt4oA #GIFT_tokyodome pic.twitter.com/TJrWgdAn12

羽生結弦さんが単独公演する新たな氷の物語ショー「ICE STORY 2023 “GIFT” at Tokyo Dome supported by 雪肌精」は、2023年2月26日(日)17:00より、一夜限りで東京ドームにて行われる。

