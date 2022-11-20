【バドミントン】豪州OP第5日：奈良岡功大はベスト4で敗退

BWF（世界バドミントン連盟）ワールドツアー・オーストラリアオープン（SATHIO GROUP Australian Open 2022／Super300）は11月19日、大会5日目を迎えた。この日は各種目の準決勝を実施。日本勢では唯一、男子シングルスの奈良岡功大（IMG）が勝ち残っている。
その奈良岡はシー・ユーチ（石宇奇／中華人民共和国）と対戦。ゲームカウント1-2（16-21、21-16、19-21）で敗れた。
豪州OPはキーセンター（シドニー）で20日まで開催。BWFワールドツアーは12月7日からタイ・バンコクで開催されるツアーファイナルズ（HSBC BWF WORLD TOUR FINALS 2022）をもって、今季のフィナーレを迎える。
■日本バドミントン協会（NBA）派遣選手
男子シングルス
|選手
|所属
|常山 幹太
|トナミ運輸株式会社
|西本 拳太
|株式会社ジェイテクト
|渡邉 航貴
|BIPROGY
|奈良岡 功大
|IMG
女子シングルス
|選手
|所属
|奥原 希望
|太陽ホールディングス株式会社
|大堀 彩
|トナミ運輸株式会社
|髙橋 明日香
|ヨネックス
|川上 紗恵奈
|北都銀行
男子ダブルス
|選手
|所属
|古賀 輝／齋藤 太一
|NTT東日本
|竹内 義憲／松居 圭一郎
|株式会社日立情報通信エンジニアリング
|岡村 洋輝／小野寺 雅之
|BIPROGY
女子ダブルス
|選手
|所属
|福島 由紀／廣田 彩花
|株式会社丸杉
|永原 和可那／松本 麻佑
|株式会社北都銀行
|志田 千陽／松山 奈未
|株式会社再春館製薬所
|中西 貴映／岩永 鈴
|BIPROGY株式会社
|櫻本 絢子／宮浦 玲奈
|ヨネックス
|廣上 瑠依／加藤 佑奈
|株式会社再春館製薬所
|保原 彩夏／鈴木 陽向
|ヨネックス／NTT東日本
混合ダブルス
|選手
|所属
|山下 恭平／篠谷 菜留
|NTT東日本
|金子 祐樹／松友 美佐紀
|BIPROGY株式会社
|緑川 大輝／齋藤 夏
|早稲田大学／ACT SAIKYO
|西川裕次郎／尾﨑沙織
|NTT東日本
15 - 20 Nov
バドミントン | SATHIO GROUP オーストラリアオープン | シドニー