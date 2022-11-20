【バドミントン】豪州OP第5日：奈良岡功大はベスト4で敗退

豪州ニューサウスウェールズ州シドニーで開催されているバドミントンの国際大会シリーズ・BWFワールドツアーの豪州OPは11月19日、5日目を迎えた。日本勢で唯一勝ち残っていた男子シングルスの奈良岡功大（IMG）はシー・ユーチ（石宇奇／中華人民共和国）と対戦。1-2で敗れた。

文： 渡辺文重
バドミントン
写真： GettyImages

BWF（世界バドミントン連盟）ワールドツアー・オーストラリアオープン（SATHIO GROUP Australian Open 2022／Super300）は11月19日、大会5日目を迎えた。この日は各種目の準決勝を実施。日本勢では唯一、男子シングルスの奈良岡功大（IMG）が勝ち残っている。

その奈良岡はシー・ユーチ（石宇奇／中華人民共和国）と対戦。ゲームカウント1-2（16-21、21-16、19-21）で敗れた。

豪州OPはキーセンター（シドニー）で20日まで開催。BWFワールドツアーは12月7日からタイ・バンコクで開催されるツアーファイナルズ（HSBC BWF WORLD TOUR FINALS 2022）をもって、今季のフィナーレを迎える。

■日本バドミントン協会（NBA）派遣選手

男子シングルス
選手 所属
常山 幹太 トナミ運輸株式会社
西本 拳太 株式会社ジェイテクト
渡邉 航貴 BIPROGY
奈良岡 功大 IMG
女子シングルス
選手 所属
奥原 希望 太陽ホールディングス株式会社
大堀 彩 トナミ運輸株式会社
髙橋 明日香 ヨネックス
川上 紗恵奈 北都銀行
男子ダブルス
選手 所属
古賀 輝／齋藤 太一 NTT東日本
竹内 義憲／松居 圭一郎 株式会社日立情報通信エンジニアリング
岡村 洋輝／小野寺 雅之 BIPROGY
女子ダブルス
選手 所属
福島 由紀／廣田 彩花 株式会社丸杉
永原 和可那／松本 麻佑 株式会社北都銀行
志田 千陽／松山 奈未 株式会社再春館製薬所
中西 貴映／岩永 鈴 BIPROGY株式会社
櫻本 絢子／宮浦 玲奈 ヨネックス
廣上 瑠依／加藤 佑奈 株式会社再春館製薬所
保原 彩夏／鈴木 陽向 ヨネックス／NTT東日本
混合ダブルス
選手 所属
山下 恭平／篠谷 菜留 NTT東日本
金子 祐樹／松友 美佐紀 BIPROGY株式会社
緑川 大輝／齋藤 夏 早稲田大学／ACT SAIKYO
西川裕次郎／尾﨑沙織 NTT東日本

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