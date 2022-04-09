【4月17日】皇后盃全日本女子柔道選手権の日程・放送予定｜冨田若春、 朝比奈沙羅らが世界選手権代表の座を争う

第37回皇后盃全日本女子柔道選手権大会が4月17日、横浜武道館（神奈川県横浜市）で開催される。無差別級で行われる今大会には、Tokyo2020オリンピックでメダルを獲得した渡名喜風南と芳田司が出場。また冨田若春、 朝比奈沙羅らが世界選手権女子78kg超級日本代表の座を目指し、しのぎを削る。ここでは放送予定を紹介する。

■日程

4月17日（日）11:00開始

■放送予定

地上波：NHK総合（16:00-）

■見どころ

優勝候補は重量級の選手たち。4月2日に行われた全日本選抜柔道体重別選手権大会・女子78kg超級を制した冨田若春（コマツ）がここでも戴冠を目指す。同準優勝の児玉ひかる（東海大学）、朝比奈沙羅（ビッグツリー）も頂点を狙う選手だ。

全日本選抜体重別選手権後には世界選手権大会（ウズベキスタン・タシケント／10月6日-13日）の日本代表選手が発表されているが、女子78kg超級と男子100kg超級は未定。女子78kg超級は今大会後に発表される予定で、同階級の選手はここで好成績を残し世界選手権日本代表入りへアピールしたい。なお、男子100キロ超級は4月29日開催の全日本柔道選手権大会後に発表される。

軽量級からはTokyo2020オリンピック女子48kg級銀メダルの渡名喜風南（パーク24）、同女子57kg銅メダルの芳田司（コマツ）らが登場。無差別級の今大会でどこまで勝ち進むことができるか。

組合せ（3月25日付）

【世界選手権女子日本代表】

78kg級 濵田 尚里（自衛隊体育学校）

70kg級 田中 志歩（JR東日本）

63kg級 堀川 恵（パーク24）

57kg級 舟久保 遥香（三井住友海上火災保険）

52kg級 阿部 詩（日本体育大学4年）

48kg級 渡名喜 風南（パーク24）

48kg級 角田 夏実（了徳寺大学職）

【世界選手権男子日本代表】