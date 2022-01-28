【高校野球】センバツ出場校が決定...大阪桐蔭や天理など32校

日本高等学校野球連盟は1月28日、第94回選抜高等学校野球大会の出場32校（一般選考28校、21世紀枠3校、神宮大会枠1校）を発表した。大会は3月18日から30日にかけ阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催。組み合わせ抽選会は3月4日に行われる。
出場32校は以下の通り。
■第94回選抜高等学校野球大会出場校
- クラーク国際（北海道）初出場
- 花巻東（岩手）4年ぶり4回目
- 聖光学院（福島）4年ぶり6回目
- 明秀日立（茨城）4年ぶり2回目
- 浦和学院（埼玉）7年ぶり11回目
- 山梨学院（山梨）2年ぶり5回目
- 木更津総合（千葉）6年ぶり4回目
- 国学院久我山（東京）11年ぶり4回目
- 二松学舎大付（東京）7年ぶり6回目
- 星稜（石川）2年ぶり15回目
- 敦賀気比（福井）2年連続9回目
- 日大三島（静岡）38年ぶり2回目
- 大垣日大（岐阜）11年ぶり4回目
- 京都国際（京都）2年連続2回目
- 天理（奈良）3年連続26回目
- 和歌山東（和歌山）初出場
- 市和歌山（和歌山）2年連続8回目
- 大阪桐蔭（大阪）3年連続13回目
- 金光大阪（大阪）13年ぶり3回目
- 東洋大姫路（兵庫）14年ぶり8回目
- 倉敷工（岡山）13年ぶり11回目
- 広陵（広島）3年ぶり25回目
- 広島商（広島）20年ぶり22回目
- 鳴門（徳島）9年ぶり9回目
- 高知（高知）4年ぶり19回目
- 九州国際大付（福岡）11年ぶり3回目
- 有田工（佐賀）初出場
- 長崎日大（長崎）23年ぶり3回目
- 大島（鹿児島）8年ぶり2回目
- 只見（福島）初出場（21世紀枠）
- 丹生（福井）初出場（21世紀枠）
- 大分舞鶴（大分）初出場（21世紀枠）