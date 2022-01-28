【高校野球】センバツ出場校が決定...大阪桐蔭や天理など32校

文： オリンピックチャンネル編集部
野球・ソフトボール
写真： 時事通信

日本高等学校野球連盟は1月28日、第94回選抜高等学校野球大会の出場32校（一般選考28校、21世紀枠3校、神宮大会枠1校）を発表した。大会は3月18日から30日にかけ阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催。組み合わせ抽選会は3月4日に行われる。

出場32校は以下の通り。

■第94回選抜高等学校野球大会出場校

  • クラーク国際（北海道）初出場
  • 花巻東（岩手）4年ぶり4回目
  • 聖光学院（福島）4年ぶり6回目
  • 明秀日立（茨城）4年ぶり2回目
  • 浦和学院（埼玉）7年ぶり11回目
  • 山梨学院（山梨）2年ぶり5回目
  • 木更津総合（千葉）6年ぶり4回目
  • 国学院久我山（東京）11年ぶり4回目
  • 二松学舎大付（東京）7年ぶり6回目
  • 星稜（石川）2年ぶり15回目
  • 敦賀気比（福井）2年連続9回目
  • 日大三島（静岡）38年ぶり2回目
  • 大垣日大（岐阜）11年ぶり4回目
  • 京都国際（京都）2年連続2回目
  • 天理（奈良）3年連続26回目
  • 和歌山東（和歌山）初出場
  • 市和歌山（和歌山）2年連続8回目
  • 大阪桐蔭（大阪）3年連続13回目
  • 金光大阪（大阪）13年ぶり3回目
  • 東洋大姫路（兵庫）14年ぶり8回目
  • 倉敷工（岡山）13年ぶり11回目
  • 広陵（広島）3年ぶり25回目
  • 広島商（広島）20年ぶり22回目
  • 鳴門（徳島）9年ぶり9回目
  • 高知（高知）4年ぶり19回目
  • 九州国際大付（福岡）11年ぶり3回目
  • 有田工（佐賀）初出場
  • 長崎日大（長崎）23年ぶり3回目
  • 大島（鹿児島）8年ぶり2回目
  • 只見（福島）初出場（21世紀枠）
  • 丹生（福井）初出場（21世紀枠）
  • 大分舞鶴（大分）初出場（21世紀枠）

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