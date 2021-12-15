【プロ野球】ヤクルト・村上宗隆、オリックス・山本由伸がMVP受賞

日本プロ野球の年間表彰「NPB AWARDS 2021 supported by リポビタンD」が12月15日に開催。セントラル・リーグは村上宗隆（東京ヤクルトスワローズ）、パシフィック・リーグは山本由伸（オリックス・バファローズ）が最優秀選手賞（MVP）に選出された。最優秀新人賞（新人王）は、セ・リーグが栗林良吏（広島東洋カープ）、パ・リーグが宮城大弥（オリックス・バファローズ）が受賞している。
■セントラル・リーグ
記者投票による表彰・ベストナイン賞
- 投手 柳 裕也（中日ドラゴンズ）初受賞
- 捕手 中村 悠平（東京ヤクルトスワローズ）6年ぶり2度目
- 一塁手 J.マルテ（阪神タイガース）初受賞
- 二塁手 山田 哲人（東京ヤクルトスワローズ）2年ぶり6度目
- 三塁手 村上 宗隆（東京ヤクルトスワローズ）初受賞 ※一塁手で1度受賞
- 遊撃手 坂本 勇人（読売ジャイアンツ）4年連続7度目
- 外野手 鈴木 誠也（広島東洋カープ）6年連続6度目
- 外野手 近本 光司（阪神タイガース）初受賞
- 外野手 塩見 泰隆（東京ヤクルトスワローズ）初受賞
記録による表彰・投手部門
- 最優秀防御率投手賞 柳 裕也（中日ドラゴンズ）防御率2.20 初受賞
- 勝率第一位投手賞 青柳 晃洋（阪神タイガース）勝率.684 初受賞
- 最多勝利投手賞 青柳 晃洋（阪神タイガース）勝利13 初受賞
- 最多勝利投手賞 九里 亜蓮（広島東洋カープ）勝利13 初受賞
- 最多セーブ投手賞 R.スアレス（阪神タイガース）セーブ42 2年連続2度目
- 最優秀中継ぎ投手賞 清水 昇（東京ヤクルトスワローズ）ホールドポイント53 2年連続2度目
- 最多三振奪取投手賞 柳 裕也（中日ドラゴンズ）奪三振168 初受賞
記録による表彰・打撃部門
- 首位打者賞 鈴木 誠也（広島東洋カープ）打率.317 2年ぶり2度目
- 最多安打者賞 近本 光司（阪神タイガース）安打178 初受賞
- 最多本塁打者賞 村上 宗隆（東京ヤクルトスワローズ）本塁打39 初受賞
- 最多本塁打者賞 岡本 和真（読売ジャイアンツ）本塁打39 2年連続2度目
- 最多打点者賞 岡本 和真（読売ジャイアンツ）打点113 2年連続2度目
- 最高出塁率者賞 鈴木 誠也（広島東洋カープ）出塁率.433 2年ぶり2度目
- 最多盗塁者賞 中野 拓夢（阪神タイガース）盗塁30 初受賞
連盟特別表彰
- 最優秀監督賞 高津 臣吾（東京ヤクルトスワローズ）
- 功労賞 鳥谷 敬
- リーグ特別賞 清水 昇（東京ヤクルトスワローズ）
- リーグ特別賞 坂本 勇人（読売ジャイアンツ）
- 新人特別賞 奥川 恭伸（東京ヤクルトスワローズ）
- 新人特別賞 伊藤 将司（阪神タイガース）
- 新人特別賞 佐藤 輝明（阪神タイガース）
- 新人特別賞 中野 拓夢（阪神タイガース）
- 新人特別賞 牧 秀悟（横浜DeNAベイスターズ）
■パシフィック・リーグ
記者投票による表彰・ベストナイン賞
- 投手 山本 由伸（オリックス・バファローズ）初受賞
- 捕手 森 友哉（埼玉西武ライオンズ）2年ぶり3度目
- 一塁手 B.レアード（千葉ロッテマリーンズ）初受賞 ※三塁手で1度
- 二塁手 中村 奨吾（千葉ロッテマリーンズ）初受賞
- 三塁手 宗 佑磨（オリックス・バファローズ）初受賞
- 遊撃手 源田 壮亮（埼玉西武ライオンズ）4年連続4度目
- 外野手 杉本 裕太郎（オリックス・バファローズ）初受賞
- 外野手 吉田 正尚（オリックス・バファローズ）4年連続4度目
- 外野手 柳田 悠岐（福岡ソフトバンクホークス）2年連続6度目
- DH（指名打者）近藤 健介（北海道日本ハムファイターズ）3年ぶり2度目 ※外野手で1度
記録による表彰・投手部門
- 最優秀防御率投手賞 山本 由伸（オリックス・バファローズ）防御率1.39 2年ぶり2度目
- 勝率第一位投手賞 山本 由伸（オリックス・バファローズ）勝率.783 初受賞
- 最多勝利投手賞 山本 由伸（オリックス・バファローズ）勝利18 初受賞
- 最多セーブ投手賞 益田 直也（千葉ロッテマリーンズ）セーブ38 8年ぶり2度目
- 最優秀中継ぎ投手賞 堀 瑞輝（北海道日本ハムファイターズ）ホールドポイント42 初受賞
- 最多三振奪取投手賞 山本 由伸（オリックス・バファローズ）奪三振206 2年連続2度目
記録による表彰・打撃部門
- 首位打者賞 吉田 正尚（オリックス・バファローズ）打率.339 2年連続2度目
- 最多安打者賞 荻野 貴司（千葉ロッテマリーンズ）安打169 初受賞
- 最多本塁打者賞 杉本 裕太郎（オリックス・バファローズ）本塁打32 初受賞
- 最多打点者賞 島内 宏明（東北楽天ゴールデンイーグルス）打点96 初受賞
- 最高出塁率者賞 吉田 正尚（オリックス・バファローズ）出塁率.429 初受賞
- 最多盗塁者賞 荻野 貴司（千葉ロッテマリーンズ）盗塁24 初受賞
- 最多盗塁者賞 和田 康士朗（千葉ロッテマリーンズ）盗塁24 初受賞
- 最多盗塁者賞 西川 遥輝（北海道日本ハムファイターズ）盗塁24 3年ぶり4度目
- 最多盗塁者賞 源田 壮亮（埼玉西武ライオンズ）盗塁24 初受賞
連盟特別表彰
- 最優秀監督賞 中嶋 聡（オリックス・バファローズ）
- 功労賞 松坂 大輔（埼玉西武ライオンズ）
- 新人特別賞 伊藤 大海（北海道日本ハムファイターズ）
■日本野球機構
コミッショナー特別表彰
- 特別賞 稲葉 篤紀（侍ジャパン トップチーム前監督）
審判員表彰
- 最優秀審判員賞 有隅 昭二（NPB審判員）
- 審判員奨励賞 福家 英登（NPB審判員）
- ファーム優秀審判員賞 山本 力仁（NPB審判員）