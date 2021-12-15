【プロ野球】ヤクルト・村上宗隆、オリックス・山本由伸がMVP受賞

日本プロ野球の年間表彰「NPB AWARDS 2021 supported by リポビタンD」が12月15日に開催。セントラル・リーグは村上宗隆（東京ヤクルトスワローズ）、パシフィック・リーグは山本由伸（オリックス・バファローズ）が最優秀選手賞（MVP）に選出された。最優秀新人賞（新人王）は、セ・リーグが栗林良吏（広島東洋カープ）、パ・リーグが宮城大弥（オリックス・バファローズ）が受賞している。

■セントラル・リーグ

記者投票による表彰・ベストナイン賞

投手 柳 裕也（中日ドラゴンズ）初受賞

捕手 中村 悠平（東京ヤクルトスワローズ）6年ぶり2度目

一塁手 J.マルテ（阪神タイガース）初受賞

二塁手 山田 哲人（東京ヤクルトスワローズ）2年ぶり6度目

三塁手 村上 宗隆（東京ヤクルトスワローズ）初受賞 ※一塁手で1度受賞

遊撃手 坂本 勇人（読売ジャイアンツ）4年連続7度目

外野手 鈴木 誠也（広島東洋カープ）6年連続6度目

外野手 近本 光司（阪神タイガース）初受賞

外野手 塩見 泰隆（東京ヤクルトスワローズ）初受賞

記録による表彰・投手部門

最優秀防御率投手賞 柳 裕也（中日ドラゴンズ）防御率2.20 初受賞

勝率第一位投手賞 青柳 晃洋（阪神タイガース）勝率.684 初受賞

最多勝利投手賞 青柳 晃洋（阪神タイガース）勝利13 初受賞

最多勝利投手賞 九里 亜蓮（広島東洋カープ）勝利13 初受賞

最多セーブ投手賞 R.スアレス（阪神タイガース）セーブ42 2年連続2度目

最優秀中継ぎ投手賞 清水 昇（東京ヤクルトスワローズ）ホールドポイント53 2年連続2度目

最多三振奪取投手賞 柳 裕也（中日ドラゴンズ）奪三振168 初受賞

記録による表彰・打撃部門

首位打者賞 鈴木 誠也（広島東洋カープ）打率.317 2年ぶり2度目

最多安打者賞 近本 光司（阪神タイガース）安打178 初受賞

最多本塁打者賞 村上 宗隆（東京ヤクルトスワローズ）本塁打39 初受賞

最多本塁打者賞 岡本 和真（読売ジャイアンツ）本塁打39 2年連続2度目

最多打点者賞 岡本 和真（読売ジャイアンツ）打点113 2年連続2度目

最高出塁率者賞 鈴木 誠也（広島東洋カープ）出塁率.433 2年ぶり2度目

最多盗塁者賞 中野 拓夢（阪神タイガース）盗塁30 初受賞

連盟特別表彰

最優秀監督賞 高津 臣吾（東京ヤクルトスワローズ）

功労賞 鳥谷 敬

リーグ特別賞 清水 昇（東京ヤクルトスワローズ）

リーグ特別賞 坂本 勇人（読売ジャイアンツ）

新人特別賞 奥川 恭伸（東京ヤクルトスワローズ）

新人特別賞 伊藤 将司（阪神タイガース）

新人特別賞 佐藤 輝明（阪神タイガース）

新人特別賞 中野 拓夢（阪神タイガース）

新人特別賞 牧 秀悟（横浜DeNAベイスターズ）

■パシフィック・リーグ

記者投票による表彰・ベストナイン賞

投手 山本 由伸（オリックス・バファローズ）初受賞

捕手 森 友哉（埼玉西武ライオンズ）2年ぶり3度目

一塁手 B.レアード（千葉ロッテマリーンズ）初受賞 ※三塁手で1度

二塁手 中村 奨吾（千葉ロッテマリーンズ）初受賞

三塁手 宗 佑磨（オリックス・バファローズ）初受賞

遊撃手 源田 壮亮（埼玉西武ライオンズ）4年連続4度目

外野手 杉本 裕太郎（オリックス・バファローズ）初受賞

外野手 吉田 正尚（オリックス・バファローズ）4年連続4度目

外野手 柳田 悠岐（福岡ソフトバンクホークス）2年連続6度目

DH（指名打者）近藤 健介（北海道日本ハムファイターズ）3年ぶり2度目 ※外野手で1度

記録による表彰・投手部門

最優秀防御率投手賞 山本 由伸（オリックス・バファローズ）防御率1.39 2年ぶり2度目

勝率第一位投手賞 山本 由伸（オリックス・バファローズ）勝率.783 初受賞

最多勝利投手賞 山本 由伸（オリックス・バファローズ）勝利18 初受賞

最多セーブ投手賞 益田 直也（千葉ロッテマリーンズ）セーブ38 8年ぶり2度目

最優秀中継ぎ投手賞 堀 瑞輝（北海道日本ハムファイターズ）ホールドポイント42 初受賞

最多三振奪取投手賞 山本 由伸（オリックス・バファローズ）奪三振206 2年連続2度目

記録による表彰・打撃部門

首位打者賞 吉田 正尚（オリックス・バファローズ）打率.339 2年連続2度目

最多安打者賞 荻野 貴司（千葉ロッテマリーンズ）安打169 初受賞

最多本塁打者賞 杉本 裕太郎（オリックス・バファローズ）本塁打32 初受賞

最多打点者賞 島内 宏明（東北楽天ゴールデンイーグルス）打点96 初受賞

最高出塁率者賞 吉田 正尚（オリックス・バファローズ）出塁率.429 初受賞

最多盗塁者賞 荻野 貴司（千葉ロッテマリーンズ）盗塁24 初受賞

最多盗塁者賞 和田 康士朗（千葉ロッテマリーンズ）盗塁24 初受賞

最多盗塁者賞 西川 遥輝（北海道日本ハムファイターズ）盗塁24 3年ぶり4度目

最多盗塁者賞 源田 壮亮（埼玉西武ライオンズ）盗塁24 初受賞

連盟特別表彰

最優秀監督賞 中嶋 聡（オリックス・バファローズ）

功労賞 松坂 大輔（埼玉西武ライオンズ）

新人特別賞 伊藤 大海（北海道日本ハムファイターズ）

■日本野球機構

コミッショナー特別表彰

特別賞 稲葉 篤紀（侍ジャパン トップチーム前監督）

審判員表彰