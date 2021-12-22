北京五輪│日本代表内定選手・チームまとめ【12月19日更新】

2022年2月4日に開幕する北京五輪（競技は2日開始）。ここでは北京五輪に出場する日本代表選手を順次紹介していく。
北京五輪の日本代表選手
関連サイト：International Olympic Committee（IOC）
関連サイト：日本オリンピック委員会（JOC）
※北京五輪の日本代表はJOCによる承認後に正式決定となる。
■スキー
関連サイト：国際スキー連盟（FIS）
関連サイト：全日本スキー連盟（SAJ）
アルペンスキー
クロスカントリースキー
スキージャンプ
ノルディック複合
フリースタイルスキー
■スノーボード
関連サイト：国際スキー連盟（FIS）
関連サイト：全日本スキー連盟（SAJ）
■スケート
関連サイト：国際スケート連盟（ISU）
関連サイト：日本スケート連盟（JSF）
フィギュアスケート
【ペア】
- 三浦璃来／木原龍一
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スピードスケート
ショートトラック
【男子】
- 吉永一貴
- 菊池耕太
- 宮田将吾
- 小池克典
【女子】
- 菊池純礼
- 菊池悠希
- 神長汐音
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■カーリング
関連サイト：世界カーリング連盟（WCF）
関連サイト：日本カーリング協会（JCA）
【女子】
ロコソラーレ
- 藤澤五月（スキップ）
- 吉田知那美（サード）
- 鈴木夕湖（セカンド）
- 吉田夕梨花（リード）
- 石崎琴美（リザーブ）
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北京五輪最終予選7日目：女子日本代表ロコ・ソラーレがオリンピック出場権獲得
※男子、混合ダブルスは出場せず
■アイスホッケー
関連サイト：国際アイスホッケー連盟（IIHF）
関連サイト：日本アイスホッケー連盟（JIHF）
■そり
関連サイト：国際ボブスレー・スケルトン連盟（IBSF）
関連サイト：国際リュージュ連盟（FIL）
関連サイト：日本ボブスレー・リージュ・スケルトン連盟（JBLSF）
スケルトン
ボブスレー
リュージュ
■バイアスロン
関連サイト：国際バイアスロン連合（IBU）
関連サイト：日本バイアスロン連盟（JBF）