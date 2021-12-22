北京五輪│日本代表内定選手・チームまとめ【12月19日更新】

文： オリンピックチャンネル編集部
写真： Getty Images

2022年2月4日に開幕する北京五輪（競技は2日開始）。ここでは北京五輪に出場する日本代表選手を順次紹介していく。

北京五輪の日本代表選手

関連サイト：International Olympic Committee（IOC）
関連サイト：日本オリンピック委員会（JOC）
※北京五輪の日本代表はJOCによる承認後に正式決定となる。

■スキー

関連サイト：国際スキー連盟（FIS）
関連サイト：全日本スキー連盟（SAJ）

アルペンスキー

クロスカントリースキー

スキージャンプ

ノルディック複合

フリースタイルスキー

■スノーボード

関連サイト：国際スキー連盟（FIS）
関連サイト：全日本スキー連盟（SAJ）

■スケート

関連サイト：国際スケート連盟（ISU）
関連サイト：日本スケート連盟（JSF）

フィギュアスケート

【ペア】

  • 三浦璃来／木原龍一

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スピードスケート

ショートトラック

【男子】

  • 吉永一貴
  • 菊池耕太
  • 宮田将吾
  • 小池克典

【女子】

  • 菊池純礼
  • 菊池悠希
  • 神長汐音

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■カーリング

関連サイト：世界カーリング連盟（WCF）
関連サイト：日本カーリング協会（JCA）

【女子】

ロコソラーレ

  • 藤澤五月（スキップ）
  • 吉田知那美（サード）
  • 鈴木夕湖（セカンド）
  • 吉田夕梨花（リード）
  • 石崎琴美（リザーブ）

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※男子、混合ダブルスは出場せず

■アイスホッケー

関連サイト：国際アイスホッケー連盟（IIHF）
関連サイト：日本アイスホッケー連盟（JIHF）

■そり

関連サイト：国際ボブスレー・スケルトン連盟（IBSF）
関連サイト：国際リュージュ連盟（FIL）
関連サイト：日本ボブスレー・リージュ・スケルトン連盟（JBLSF）

スケルトン

ボブスレー

リュージュ

■バイアスロン

関連サイト：国際バイアスロン連合（IBU）
関連サイト：日本バイアスロン連盟（JBF）

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