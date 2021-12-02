【バドミントン】BWFワールドツアーファイナルズ1日目：女子単・山口茜、混合複・渡辺勇大&東野有紗らが白星発進

BWF（世界バドミントン連盟）ワールドツアーファイナルズが12月1日、インドネシア・バリで開幕。各種目グループステージ初戦が行われ、男子ダブルスの保木卓朗／小林優吾ペア（トナミ運輸）、女子シングルスの山口茜（再春館製薬所）、女子ダブルスの志田千陽／松山奈未ペア（再春館製薬所）、混合ダブルスの渡辺勇大／東野有紗ペア（日本ユニシス）が勝利を収めた。

男子シングルスの桃田賢斗（NTT東日本）は背中付近の負傷のため、試合途中で棄権。大会規定により、桃田は残り試合も出場しない。

HSBC BWF World Tour Finals 2021（Tournamentsoftware.com）

■日本代表選手の試合結果

男子シングルス

桃田賢斗 棄権 SEN Lakshya（インド）

男子ダブルス

保木卓朗／小林優吾 2-0 KUSUMAWARDANA Pramudya／RAMBITAN Yeremia Erich Yoche Yacob（インドネシア）

女子シングルス

山口茜 2-0 YAO Jia Min（シンガポール）

女子ダブルス

志田千陽／松山奈未 2-0 PONNAPPA Ashwini／REDDY N. Sikki（インド）

混合ダブルス