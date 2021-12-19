【ショートトラック】全日本選手権：岩佐暖と山名里奈が総合優勝…山名は北京五輪補欠に

第44回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会が12月18日と19日の両日、大阪府大阪市の丸善インテック大阪プールアイススケート場で開催。男子は岩佐暖（きらぼし銀行）、女子は山名里奈（山梨学院大学）が、それぞれ総合優勝に輝いている。
日本スケート連盟（JSF）は同日、ショートトラックの北京五輪派遣選手団を発表。15日に内定が出された吉永一貴（トヨタ／中京大学）、菊池耕太（社会医療法人恵仁会）、宮田将吾（阪南大学）、菊池純礼（富士急行）、菊池悠希（ANA）に加え、小池克典と神長汐音（ともに、全日空商事）が追加された。
■北京五輪派遣選手団
【男子】
- 吉永一貴（トヨタ／中京大学）
- 菊池耕太（社会医療法人恵仁会）
- 宮田将吾（阪南大学）
- 小池克典（全日空商事）
【女子】
- 菊池純礼（富士急行）
- 菊池悠希（ANA）
- 神長汐音（全日空商事）
【男子補欠】
- 渡邊啓太（阪南大学職員）
- 菊池哲平（帝産クラブ）
- 齋藤慧（栃木県スポーツ協会）
- 松津秀太（阪南大学）
【女子補欠】
- 平井亜実（トヨタ自動車）
- 菊池萌水（KHネオケム株式会社）
- 山名里奈（山梨学院大学）