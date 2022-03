Paralimpiadi Invernali, giorno 2: cosa è successo, i momenti memorabili e l'atleta del giorno di Beijing 2022. Argento per Bertagnolli!

Grande soddisfazione per i padroni di casa nella giornata odierna, con gli atleti cinesi che vincono 4 ori.

Con le gare di sci di fondo al via, entrambe le medaglie d'oro del giorno sono andate proprio agli atleti locali. In tutto, la nazione ospitante ha vinto 4 degli 8 ori a disposizione in quella che si è rivelata una giornata trionfale per la Repubblica Popolare Cinese Paralimpiadi invernali di Beijing 2022.

Zheng Peng ha trionfato nell'evento sitting di lunga distanza maschile, con Mao Zhongwu che ha raccolto la medaglia d'argento. Il bronzo è andato a Colin Cameron del Canada. Nel sitting su lunga distanza femminile, Yang Hongqiong ha battuto la leggendaria Paralimpica estiva e invernale statunitense Oksana Masters, con quest'ultima che si è accontentata dell'argento, e con un'altra atleta cinese, Li Panpan, che si è appesa al collo il bronzo.

Nello sci alpino Paralimpico, la Gran Bretagna ha raccolto il primo oro dei Giochi con Neil Simpson trionfando nel super-G maschile vision impaired. Alexandra Rexova, 16 anni, della Slovacchia ha battuto Menna Fitzpatrick, la Paralimpica invernale più decorata della Gran Bretagna, per l'oro nel super-G femminile con disabilità visiva, mentre gli atleti della nazione ospitante hanno aggiunto più colore alla loro fiorente collezione di medaglie con gli ori di Zhang Mengqiu e Liang Jingyi nel super-G femminile e maschile in piedi.

Il momento del giorno

L'amore fraterno si è rivelato in tutta la sua bellezza nella gara maschile super-G ipovedenti, quando Neil Simpson della Gran Bretagna ha vinto la terza medaglia d'oro Paralimpiadi invernali del suo Paese - e prima da un atleta maschio - guidato da suo fratello Andrew.

"Non riesco ancora a esprimerlo a parole", ha detto Neil dopo la gara. "È stato un bel cambiamento negli ultimi due anni con tutto quello che è successo. Non riesco ancora a crederci".

"Andrew stava gridando e urlando. Ho detto, 'Sì, forse un podio'. È un tale sballo - è quasi indescrivibile".

Il fratello maggiore e guida Andrew ha continuato: "So come far sì che Neil si infiammi e so come tenerlo calmo, e la cosa cruciale è assicurarsi che sia nello stato d'animo giusto per farlo. Lui è molto bravo a fare lo stesso per me. Sappiamo esattamente cosa vuole e di cosa ha bisogno l'altro".

L'atleta del giorno

La sedicenne slovacca Alexandra Rexova ha messo in mostra una performance che smentisce la sua età conquistando il titolo di super-G femminile di sci alpino Paralimpico per ipovedenti, superando le sfide della campionessa Paralimpica in carica di discesa libera, Henrieta Farkasova, che è caduta nella sua corsa, e la Paralimpica invernale di maggior successo della Gran Bretagna, Menna Fitzpatrick.

Il tempo di 1:17.01 della Rexova è stato di ben 1,78 secondi inferiore a quello della seconda classificata Fitzpatrick, che vanta ora 5 medaglie Paralimpiche in bacheca.

Da non perdere lunedì 7 marzo

È il momento che molti stavano aspettando, con l'assegnazione delle prime medaglie nel para snowboard in programma domani, lunedì 7 marzo. Quattro medaglie sono in palio in questo sport, tutte nello snowboard cross. Lo sci alpino prosegue intanto la sua programmazione con le gare di Super Combinata Super-G e 6 medaglie nelle categorie di Super Combinata Slalom. Eventi in programma pure nello sci di fondo, mentre il curling in carrozzina continua con la sessione 6 del round robin.

Le medaglie del giorno

Gare femminili

Sci alpino Paralimpico - Super-G Vision Impaired

Oro: Alexandra Rexova (SVK)

Argento: Menna Fitzpatrick (GBR)

Bronzo: Zhu Daqing (CHN)

Sci alpino Paralimpico - Super-G Standing

Oro: Zhang Mengqiu (CHN)

Argento: Marie Bochet (FRA)

Bronzo: Alana Ramsay (CAN)

Sci alpino Paralimpico - Super-G Sitting

Oro: Muraoka Momoka (JAP)

Argento: Anna-Lena Forster (GER)

Bronzo: Zhang Wenjing (CHN)

Sci di fondo Paralimpico - lunga distanza sitting

Oro: Yang Hongqiong (CHN)

Argento: Oksana Masters (USA)

Bronzo: Li Panpan (CHN)

Gare maschili

Sci alpino Paralimpico - Super-G Vision Impaired

Oro: Neil Simpson (GBR)

Argento: GIACOMO BERTAGNOLLI (ITA)

Bronzo: Johannes Aigner (AUT)

Sci alpino Paralimpico - Super-G Standing

Oro: Liang Jingyi (CHN)

Argento: Markus Salcher (AUT)

Bronzo: Alexis Guimond (CAN)

Sci alpino Paralimpico - Super-G Sitting

Oro: Jesper Pedersen (NOR)

Argento: Corey Peters (NZE)

Bronzo: Morii Taiki (JAP)

Sci di fondo Paralimpico - lunga distanza sitting

Oro: Zheng Peng (CHN)

Argento: Mao Zhongwu (CHN)

Bronzo: Collin Cameron (CAN)

Pechino 2022, sci alpino Paralimpico: è argento per Bertagnolli/Ravelli in super-g!

Si sbloccano gli azzurri nella seconda giornata di gare delle Paralimpiadi di Pechino 2022. Dopo il sesto posto di ieri in discesa libera, Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli rompono il ghiaccio e salgono sul podio nel super-G, categoria visually impaired.

Gli azzurri, al debutto come coppia alle Paralimpiadi, rompono così il ghiaccio e conquistano la medaglia d’argento in un super-g. Il loro torneo, però, è appena iniziato e c'è grande attesa per le gare in programma nei prossimi giorni.

Oro per il britannico Neil Simpson, con 40/100 su Bertagnolli e 83/100 sul 16enne austriaco Johannes Aigner, reduce dal trionfo in discesa.

Paralimpiadi 2022, gli altri risultati dell'Italia di oggi: quarto De Silvestro, riscatto del para ice hockey

Podio sfiorato per l'azzurro René De Silvestro nella categoria sitting del super-g di sci alpino, con l'azzurro che arriva quarto rimanendo per un soffio ai piedi del podio.

Quinto posto invece per Giuseppe Romele nella lunga distanza dello sci di fondo.

L'Italia del para ice hockey riscatta il pesante ko di ieri contro la Repubblica Ceca e si impone agli shoot out contro la Slovacchia, dopo l'1-1 al termine dei tempi regolamentari e dell'overtime. Un successo meritato per Macrì e compagni, che hanno dominato l'incontro trovando però quasi sempre la porta avversaria sbarrata da un portiere slovacco in grande forma. Gli azzurri chiuderanno il girone domani, giocando contro la corazzata casalinga della Repubblica Popolare Cinese. In caso di sconfitta della Slovacchia contro la Repubblica Ceca, la formazione tricolore si qualificherà ai quarti di finale anche in caso di ko contro i cinesi.

Nelle qualificazioni del para snowboard, specialità snowboard cross, Jacopo Luchini è il migliore tra gli atleti tricolori e si qualifica alle fasi finali con il quinto tempo assoluto. Le medaglie si assegneranno domani.

